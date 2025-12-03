Atlas anuncia a ex jugador de Chivas como su nuevo director técnico

Juan Pablo "Pato" Alfaro es anunciado como nuevo entrenador del Atlas Femenil. Alfaro es un entrenador que tiene experiencia en la Liga MX Femenil, ya que fue entrenador de Chivas Femenil desde enero de 2022 hasta agosto de 2023, cuando fue relevado de su cargo y reemplazado por Antonio Spinelli.

Durante su tiempo en Chivas Femenil, Alfaro logró importantes éxitos, incluyendo el título del Clausura 2022 y el Campeón de Campeones. También estableció récords en la Liga MX Femenil, como el equipo que menos goles recibió en un torneo. A pesar de sus logros, Alfaro expresó su descontento con la forma en que se manejó su salida del equipo en aquella época.

Trayectoria de Juan Pablo Alfaro

- Fue presentado como entrenador de Chivas Femenil en enero de 2022, con el objetivo de llevar al equipo a la cima del fútbol mexicano.

- Bajo su dirección, Chivas Femenil ganó el título del Clausura 2022 y el Campeón de Campeones.

- Alfaro tiene experiencia como auxiliar de Edgar Mejía en Chivas Femenil y ha trabajado en fuerzas básicas del club.

Después de su salida de Chivas Femenil, Alfaro se unió al Tritones Vallarta en la Liga Premier, donde buscaba nuevos retos y oportunidades para crecer como entrenador.

Tras su retiro como futbolista profesional, Alfaro inició su carrera como Director Técnico en categorías formativas varoniles, acumulando experiencia en equipos Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Su desarrollo profesional lo llevó posteriormente a dirigir en Liga Premier y Ascenso MX.

Así le ha ido a Alfaro en primera

En la Primera División Femenil, cuenta con una valiosa experiencia en nuestro país, destacando su rol de estratega en la obtención del título de la Liga MX Femenil en el Clausura 2022 y el trofeo Campeón de Campeonas 2021-22.

Como parte de su Cuerpo Técnico, se integran a las Académicas Jair Eduardo Chávez Quirarte como Auxiliar Técnico y Fernando Zamarripa Díaz como Preparador Físico.

