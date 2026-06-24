ÚLTIMA HORA: así fue el autogol que deja afuera del Mundial 2026 a la selección revelación del Grupo B

El duelo entre Bosnia y Herzegovina y Qatar fue uno de los más tensos del Grupo B del Mundial 2026, pues el ganador accedería como segundo o como uno de los mejores terceros. Bosnia ganó 3-1 en Seattle y quedo en el lugar 3. Los europeos golpearon primero con tantos de Alajbegovic y Mahmic, mientras Qatar reaccionó con Hassan Al-Haydos. El autogol rompió los planes.

El momento más insólito llegó con un autogol de Sultan Al Brake, defensor qatarí, quien desvió accidentalmente un centro bosnio hacia su propia portería, mientras Mahmoud Abunada llegó a tocarla pero no a sacarla. Ese error descontroló al equipo asiático y terminó inclinando el partido definitivamente a favor de Bosnia. Luego de eso, lo liquidó con el 3-1.

Qatar, de selección revelación a eliminada rápidamente

Tras la fecha 1, Qatar había sido la revelación del grupo B por conseguir el empate ante Suiza con un 1-1 imponente. Sin embargo, luego fue goleado por el local Canadá (6-0) y más tarde cayó ante Bosnia, por lo que quedó eliminada.

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Así fue el autogol con el que Qatar comenzó a sentirse eliminado y terminó quedando afuera

Los resultados con los que quedó eliminada la selección de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – Qatar 1-1 Suiza – San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, California, Estados Unidos) – 13:00 horas — Grupo B

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – Canadá 6-0 Qatar – BC Place (Vancouver, Canadá) – 16:00 horas — Grupo B

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar – Seattle Stadium, Estados Unidos – 13:00 horas — Grupo B

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B tras finalizar la Fecha 3

Suiza: 7 puntos (+4) — 2PG, 1PE, 0PP

Canadá: 4 puntos (+5) — 1PG, 1PE, 1PP

Bosnia y Herzegovina: 4 puntos (-1) — 1PG, 1PE, 1PP

Qatar: 1 punto (-8) — 0PG, 1PE, 2PP

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