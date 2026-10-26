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ÚLTIMA HORA: Charlyn Corral gana el premio strikers en el Balón de Oro 2026 y se convierte en la primera mexicana en ganar el galardón

La ariete de las Tuzas del Pachuca se convirtió en la primera persona nacida en México en ganar cualquier premio en una gala del Balón de Oro.

Charlyn Corral Balón de Oro
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Charlyn Corral ha puesto el nombre de México en lo más alto en la Gala del Balón de Oro 2026. La ariete de las Tuzas del Pachuca ganó el Premio a la mejor delantera del mundo y se convirtió en la primera persona nacida en nuestro país en obtener un galardón en la gala de la revista France Football. La ex delantera del Atlético de Madrid subió al estrado junto a Harry Kane del Bayern Munich y dedicó unas palabras a la Liga MX Femenil.

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La nacida en Ecatepec, Estado de México anotó 22 goles en el Torneo Apertura 2025, 13 tantos en el Clausura 2026 y de momento lleva siete en el presente certamen de la Liga BBVA MX Femenil. Cabe recordar que, Corral es catalogada como la mejor futbolista que ha dado nuestro país y poco a poco crece su legado de manera internacional.

Una pionera del futbol mexicano

Egresó de la Universidad de Louisville en la cual destacó con el equipo femenil, en 2015 fichó con el Levante Unión Deportiva y fue en la campaña 2017-2018 cuando ganó el Pichichi con 24 tantos anotados en la temporada. Sus números no pasaron desapercibidos y fue en 2019 cuando el Atlético de Madrid se hizo de sus servicios.

En 2021 regresó a México para firmar con las Tuzas del Pachuca y en el Torneo Clausura 2023 rompió el récord de goles anotados con 20 tantos. En plano de selección nacional, Corral ganó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en sus ediciones de 2014 y 2018.

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