¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026? Fechas, horarios y actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México está a unos días de volver a encender el Autódromo Hermanos Rodríguez. Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, la Fórmula 1 regresará a la Ciudad de México con una historia que muchos aficionados llevan tiempo esperando: ver otra vez a Sergio ‘Checo’ Pérez correr en casa, ahora al volante de un Cadillac.

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La cita tendrá su momento más esperado el domingo, cuando se apaguen los semáforos a las 14:00 horas. Pero el ambiente comenzará mucho antes, entre las primeras vueltas de reconocimiento, el movimiento en los garajes y las tribunas que suelen convertir el fin de semana mexicano en uno de los más ruidosos del calendario.

Race week. Semana de carrera. Semana del #MexicoGP 🇲🇽 Ahora sí, la fiesta está a la vuelta de la esquina 🏁 https://t.co/SYLED920rI — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 26, 2026

¿A qué hora son las prácticas, clasificación y carrera del GP de México 2026?

El viernes 30 de octubre se disputarán las dos primeras prácticas libres, a las 12:30 y 16:00 horas. Será la primera oportunidad para observar cómo responden los monoplazas en una pista donde la altitud obliga a los equipos a prestar especial atención a la refrigeración y al comportamiento aerodinámico.

El sábado 31 habrá una última sesión de entrenamientos a las 11:30, antes de la clasificación de las 15:00. Ahí se definirá el orden de salida para una carrera en la que ganar posiciones no siempre resulta sencillo.

El domingo 1 de noviembre, el desfile de pilotos está previsto para las 12:00 horas y el Himno Nacional para las 13:44. A las 14:00 comenzarán las 71 vueltas del Gran Premio.

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¿Qué actividades habrá durante el Gran Premio de México 2026?

Quienes tengan boleto podrán encontrar actividad en pista más allá de la categoría principal. El programa contempla competencias de GTM Super Copa, Masters Historic y Fórmula 4 NACAM, repartidas durante los tres días.

También habrá un escenario que no necesita presentación: la zona del estadio, donde miles de aficionados reciben a los pilotos entre gritos y banderas. Para Checo, pasar nuevamente por ese sector tendrá un significado distinto después de su ausencia.

Les recomendamos revisar los horarios antes de salir hacia el circuito, pues la programación puede sufrir ajustes. Y si hay algo que no necesita horario es la expectativa, y es que México vuelve a tener a su piloto en la parrilla, con la afición mexicana de nuevo presente.