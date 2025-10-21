deportes
Nota

ÚLTIMA HORA: Convocados de la Selección Mexicana para el Mundial

Aldo De Nigris y Lucca Vuoso destacan entre los convocados por el director técnico Carlos Cariño para la justa mundialista que se realizará en Qatar este año.

México - Mundial sub 17
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
La tercera estrella está en la mira para la Selección de México sub 17. Carlos Cariño dio a conocer su lista final de 21 futbolistas para encarar la Copa del Mundo 2025 que se llevará a cabo en Qatar. Tras los históricos títulos obtenidos en Perú 2005 y en México 2011, el combinado nacional buscará llegar a lo más alto y escribir una vez más con letras doradas su nombre en este torneo juvenil.

Los pupilos de Cariño están ubicados en el grupo F junto con sus similares de Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, rivales que en el papel no presentarían alguna complicación mayor para que se dificulte el pase a la siguiente ronda. De los citados por parte del director técnico mexicano, destacan dos nombres con el futbol en la sangre; Aldo De Nigris y Lucca Vuoso.

El primero de ellos, hijo del goleador de Rayados de Monterrey y parte de las juveniles de la Pandilla, en el otro caso, Lucca hijo de Matías, romperredes argentino nacionalizado mexicano que vistió la playera de Santos Laguna y que fue parte de la Selección de México en la Copa América 2015.

La convocatoria de México sub-17

  • PORTEROS
    Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León)
    Matías Velázquez Cantú (Santos Laguna)
    Santiago López Rodríguez (Toluca)
  • DEFENSAS
    Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez (Chivas)
    Michael Daniel Corona Ojeda (León)
    José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca)
    Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca)
    Félix Contreras (Real Salt Lake)
    Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos)
  • MEDIOS
    Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés)
    Gael Alejandro García Ortega (Chivas)
    Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire SC)
    Kenneth Martínez Esquivel (FC Juárez)
    Karin Alexander Hernández Luna (León)
    Jorge Sánchez Ramos (Rayados)
  • DELANTEROS
    Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas)
    Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul)
    José Humberto Mancilla López (Pumas)
    Aldo Patricio De Nigris González (Rayados)
    Máximo Reyes Nájera (Santos Laguna)
    Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos Laguna)

¿Cuándo inicia el Mundial sub17?

El partido inaugural será el lunes 3 de noviembre cuando Qatar reciba a su similar de Italia, un día después, el martes 4 de noviembre México hará su debut ante Corea del Sur. Cabe recordar que, esta justa mundialista será de 48 selecciones y nuestra selección va como el campeón de la Concacaf y uno de los candidatos a levantar el título.

Selección Mexicana
Autor / Redactor

Erick De la Rosa

