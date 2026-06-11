¡ROJA DIRECTA Y SE HUNDE SUDÁFRICA! Themba Zwane deja a su equipo con nueve jugadores ante México
La noche se complica aún más para Sudáfrica. Themba Zwane recibió la tarjeta roja directa y dejó a su selección con apenas nueve futbolistas sobre el terreno de juego frente a una Selección Mexicana que domina el encuentro.
hemba Zwane fue expulsado con tarjeta roja directa en un momento clave del partido y dejó a Sudáfrica con nueve jugadores frente a México. La decisión arbitral provocó sorpresa y cambió por completo el panorama del encuentro.