ÚLTIMA HORA: Estrella del América sufre rotura de ligamento cruzado anterior y se PIERDE todo el Apertura 2026

Durísima baja para el Club América Femenil en busca de ir por el bicampeonato de la Liga MX. Karen Luna se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido frente a las Tuzas del Pachuca y le dice adiós a lo que resta del Torneo Apertura 2026. La defensora que funge como lateral derecha no pudo continuar en el partido y tras las valoraciones médicas, lamentablemente se confirmó el peor escenario.

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A través de las redes sociales del cuadro azulcrema, se dio a conocer la triste noticia: ''Club América informa que Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo a su evolución.'', menciona el comunicado.

Cabe recordar que, América es líder del Grupo B con 28 unidades y es cuestión de tiempo para que sea oficial su pase a la liguilla del Apertura 2026. El equipo de Coapa buscará refrendar su título de la Liga MX Femenil, sin embargo, Ángel Villacampa y su cuerpo técnico tendrán que buscar en su repertorio para sustituir a Luna en el 11 estelar.

Doble cartelera por TV Azteca Deportes

Hoy martes 20 de octubre podrás disfrutar de la visita de los Potros de Hierro del Atlante a la cancha de los Bravos de Juárez en punto de las 7:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Seguido de este compromiso, nos trasladeremos al 'Volcán' para ver en acción a los Tigres de la UANL cuando se vean las caras con el Club León en un auténtico duelo de fieras.

