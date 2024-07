ÚLTIMA HORA: La fecha en la que Jorge Sánchez será presentado con Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2024 ya con cinco incorporaciones incluyendo al defensor y seleccionado mexicano, Jorge Sánchez, quien ya se habría presentado en La Noria y sería presentado en los próximos días como nuevo refuerzo de Cruz Azul.

¿Qué día será presentado Jorge Sánchez con Cruz Azul?

Jorge Sánchez será presentado el próximo viernes en las instalaciones de La Noria donde se dará a conocer el número que usará el defensor mexicano y habrá conferencia de prensa con los medios de comunicación y hasta ese día se sabrá si sería considerado para tener minutos en el debut de Cruz Azul frente a Mazatlán o hasta la Jornada 2, cuando visiten a Rayados de Monterrey, equipo que también tenía interés por Jorge Sánchez.

Previo al duelo amistoso del fin de semana pasado frente al América de Cali, el director técnico, Martín Anselmi habló sobre cómo se dio el contacto con Jorge Sánchez desde inicios del año.

“A Jorge lo conozco desde enero o diciembre, tuve una videollamada con él a raíz que un allegado a él me informa qué podría dejar el fútbol europeo, me pareció una gran persona, un gran profesional, que se exige y quiere demostrar esas ganas de regresar viene con ese deseo sabemos que no se pudo dar porque Porto no lo dejo salir, ahora surgió una nueva posibilidad de incorporarlo, lo estamos siguiendo en la Copa América, vi sus declaraciones y cuando hay un futbolista con la jerarquía de Jorge con el deseo de venir, por mi parte que bienvenido sea”, mencionó Martín Anselmi.

Cruz Azul debutará frente a Mazatlán el próximo sábado a las 21:00 hrs en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

