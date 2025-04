ÚLTIMA HORA: Fernando Ortiz define su futuro tras la derrota de Santos contra Toluca

Los Guerreros de Santos Laguna visitaron el Estadio Nemesio Diez para medirse a los Diablos Rojos de Toluca en partido correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX en busca de sumar su tercer triunfo en el semestre, sin embargo, no lograron sumar puntos de la capital mexiquense.

Fernando Ortiz intentó salir de manera ofensiva contra el “Chorizo Power” y lo estaban haciendo de manera correcta, sin embargo, no lograron abrir el marcador en su favor; la mala noticia llegó cuando Toluca abrió el marcador al 39’ con una anotación del portugués Paulinho.

“Lo dije y lo vuelvo a repetir, yo a esta institución la quiero mucho y yo tomé la decisión de venir sabiendo la situación que pasaba y la sigo sosteniendo, pero también a mi me gusta ganar, me gusta tener un equipo competitivo, las pláticas que estamos teniendo con la directiva es en base a eso. Hay que tratar de tener una comunión entre los dos y apostar a algo más a lo que tenemos al día de hoy. Si llegamos a buen puerto, navegaré ese barco que tanto queremos, si no hay un buen puerto, veremos cómo podemos salir de esto”, comentó Fernando Ortiz en torno a su futuro en la institución Verdiblanca.

Mensaje de Fernando Ortiz a la afición de Santos Laguna tras perder contra Toluca

Los locales ampliaron su ventaja antes del medio tiempo con el gol del mediocampista mexicano Marcel Ruiz al 45+2’; en la parte complementaria los Guerreros recortaron la diferencia con gol de Javier Güémez al minuto 66, sin embargo, no contaron con su mejor jugador Bruno Barticciotto por lesión, por lo que no pudieron igualar el marcador.

“Bruno tuvo una recaída en su lesión, la cual venía arrastrando desde días anteriores. Pudo soportarlo durante los 60 minutos que jugó contra San Luis. Él quería jugar, pero yo no voy a arriesgar a que se vuelva a lesionar, veremos en la semana su evolución. Agradecerles. Creo que el comportamiento que nos brindan, tanto de visitantes como de locales, es para destacar. Una afición que está en las buenas y en las malas. Obviamente, a nosotros nos gustaría darles más alegrías, y trabajamos para eso. En casa debemos darles alegría”, explicó Ortiz la ausencia del delantero chileno, además de mandarle un mensaje a los aficionados Guerreros.

