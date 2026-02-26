ÚLTIMA HORA: Figuras extranjeras ABANDONAN a su equipo de Guadalajara tras hechos recientes en la ciudad

La salida de cuatro jugadoras extranjeras de Charros de Jalisco Softbol Femenil marca un movimiento relevante en la recta final de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol. Las canadienses Nicola Simpson, Natalie Wideman y Janet Leung, junto a la neerlandesa Eva Voortman, solicitaron su baja inmediata tras los hechos de violencia registrados el fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara y otras regiones del estado.

De acuerdo con lo informado, las jugadoras priorizaron su seguridad personal y bienestar, decisión que fue aceptada por la directiva del club, la cual agradeció su profesionalismo y facilitó su regreso a sus países de origen.

Posteriormente, el equipo anunció la incorporación de Valeri Canales, Ana Sofía Villarreal y Brenda Yamile Velarde, quienes se integran al plantel para afrontar los compromisos restantes del calendario regular.

La situación también impactó en juegos del torneo, ya que el encuentro programado entre Charros y El Águila Softbol fue suspendido de manera definitiva el fin de semana pasado.

En lo deportivo, el conjunto tapatío se mantiene en la parte baja de la tabla con marca de 5-14, en una temporada que cerrará el 8 de marzo y que definirá a los cuatro equipos clasificados a las semifinales.

Te puede interesar: OFICIAL: La Selección mayor de Brasil jugará partidos en México en marzo 2026

Jalisco rumbo al cierre de la temporada 2026 y su aspiraciones en los Playoffs

Los próximos compromisos de Charros de Jalisco Softbol Femenil en el cierre de la temporada regular incluyen tres series clave antes del 8 de marzo. En la Serie 12, del 28 de febrero al 1 de marzo, recibirán a Sultanes Femenil en el Estadio Panamericano.

Posteriormente, del 4 al 6 de marzo, visitarán a Algodoneras del Unión Laguna en el Estadio de la Revolución, en Torreón y finalmente, del 7 al 8 de marzo, cerrarán el calendario regular en casa ante Naranjeros Softbol Femenil.

Una vez concluida la temporada, la postemporada de la Liga Mexicana de Softbol 2026 se disputará bajo un formato de eliminación directa. Clasifican los cuatro mejores equipos de la tabla general según porcentaje de victorias.

Las semifinales enfrentarán al 1° contra el 4° y al 2° contra el 3°, en series al mejor de cinco juegos con esquema 2-3: los dos primeros partidos en casa del sembrado más bajo y hasta tres encuentros restantes en el estadio del mejor ubicado. Las semifinales están programadas del 10 al 15 de marzo y la Serie de la Reina iniciará el 17 de marzo.

Te puede interesar: OFICIAL: Los dos nuevos TALENTOS de TV Azteca Deportes para la Copa Mundial de la FIFA 2026