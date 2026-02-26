OFICIAL: La Selección mayor de Brasil jugará partidos en México en marzo 2026

La Selección Femenil de Brasil se prepara para disputar tres encuentros amisotosos, de los cuales, dos los estará jugando en México.

Una de las selecciones más destacadas del futbol femenil, llena de diferentes estrellas internacionales, estará en México. El primer encuentro que tendrá Brasil en el país será ante Venezuela el siguiente miércoles 4 de marzo del 2026 en punto de las 15 horas tiempo del centro de México. Por el momento, no se ha confirmado el lugar en el que se disputará el partido pero todo indicaría que sería en el

Centro de Entrenamiento de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca.

El segundo juego de la selección verdeamarela será en la Ciudad de México, enfrentrando a la Selección Mexicana. El partido se disputará el sábado 7 de marzo del 2026 en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙅𝙊𝙂𝙊 llegó a la Ciudad de México. 🇲🇽Dos países🇧🇷, y 90 minutos para sentir la pasión de un día épico. 🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

🗓️ 7 de marzo

Los dos encuentros serán de preparación para la Selección de Brasil, que aprovecha el paron por la fecha FIFA y busca poder llevarse la victoria.

Las jugadoras convocadas para enfrentar a México

Arthur Elias decidió hacer una convocatoria de 26 jugadoras entre las que aparecen varias futbolistas que militan en el futbol mexicano. dos jugadoras de Tigres y una del América, se encuentran entre las elegidas para los tres encuentros.

Porteras: Lelê (Corinthians), Thaís (Benfica-POR) y Cláudia (Cruzeiro)

Defensoras: Tarciane (Lyon-FRA), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Tigres-MEX) y Lauren (Atlético de Madrid-ESP)

Laterales: Yasmim ( Real Madrid - ESP), Fê Palermo (Palmeiras), Tamires (Corinthians), Gi Fernandes (Corinthians) y Bela (PSG-FRA)

Centrocampistas: Duda Sampaio (Corinthians), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City-EE.UU.), Brena (Palmeiras) y Luana (Orlando Pride-EE.UU.)

Delanteras: Kerolin ( Manchester City - ENG), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Zanotti (Corinthians), Jheniffer (Trigres - MEX), Luany (Atlético de Madrid - ESP), Jaque (Corinthians), Adriana (Al-Qadsiah - SAU), Geyse (América - MEX) y Tainá Maranhão (Palmeiras)