¡ÚLTIMA HORA! Histórico club europeo quiere a Javier Aguirre en el banquillo

Ha Javier Aguirre le habría salido una nueva 'novia' tras su tercera etapa por la Selección Mexicana de Futbol y es una que parece ser la ideal para el 'Vasco'. El Valencia de España ha comenzado su búsqueda de nuevo director técnico tras despedir a Carlos Corberán por la derrota frente al Sevilla el fin de semana y todo parece indicar que el estratega nacional es uno de los candidatos más sólidos para tomar el puesto.

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De acuerdo a diversos medios españoles, Braulio Vázquez; Director Deportivo del Valencia ya habría contactado el entorno de Aguirre para un posible fichaje después de la Fecha FIFA. El 'Vasco' habría dado el si a la operación y por ello, estaríamos a días de ver nuevamente al 'Vasco' en los banquillos en una situación nada desconocida para él. No es secreto que el ex estratega de México está acostumbrado a tomar una 'papa caliente' en la liga ibérica y tiene un gran porcentaje de aprobación, siendo la segunda temporada con el Leganés la única en la que ha descendido.

Próximos cinco partidos del Valencia

Las mismas fuentes señalan que Aguirre y su equipo podrían tomar al club español hasta octubre, por lo que tendríamos que estar atentos a lo que suceda hoy ante el Alavés y la séptima fecha con la Real Sociedad en Mestalla.



Martes 15 de septiembre de 2026, 20:00 — Deportivo Alavés vs Valencia CF (fuera, Mendizorroza)

Domingo 20 de septiembre de 2026, 21:00 — Valencia CF vs Real Sociedad (casa, Mestalla)

Domingo 11 de octubre de 2026, 21:00 — Racing de Santander vs Valencia CF (fuera)

Domingo 18 de octubre de 2026, 17:00 — Valencia CF vs Athletic Club (casa, Mestalla)

Domingo 25 de octubre de 2026, 17:00 — Valencia CF vs Villarreal CF (casa, Mestalla)

Equipos españoles que ha dirigido Javier Aguirre

Osasuna (2002-2006)

Atlético de Madrid (2006-2009).

Real Zaragoza (2010-2011).

Espanyol (2012-2014).

Leganés (2019-2020).

Mallorca (2022-2024)

De momento, todas son suposiciones y tendremos que esperar la decisión final de la directiva. José Luis Mendilibar (ex técnico de la 'Hormiga' González en el Olympiakos) sería el otro candidato a tomar las riendas del Valencia tras su paso por el futbol helénico y su repentina salida del Gigante del Pireo.