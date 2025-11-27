Última hora: la estadística que dejaría fuera a Cruz Azul de la Copa Intercontinental de manera prematura

La estadística de Cruz Azul frente a rivales sudamericanos, los datos que podrían anticipar una eliminación temprana en la Copa Intercontinental. El historial del conjunto celeste ante equipos de la Conmebol, segmentado por nacionalidad, muestra tendencias diversas que acompañarán al club en su debut del próximo 10 de diciembre en Rayán, Catar.

En total, Cruz Azul registra 32 partidos frente a clubes sudamericanos, con un balance de 14 victorias, 9 empates y 9 derrotas. Estas cifras incluyen únicamente su participación en la Copa Libertadores, torneo que disputó en tres ocasiones y en el que dejó una huella relevante, especialmente por su campaña de 2001. La Máquina nunca participó en la Copa Sudamericana.

Frente a equipos argentinos es favorable, de seis encuentros, Cruz Azul ganó tres, empató dos y perdió solo uno, correspondiente a la final de la Copa Libertadores 2001. Ese duelo significó la única derrota ante clubes de ese país.

Rivales directos en la Copa Intercontinental

El rendimiento cambia ante equipos brasileños, donde el balance es ligeramente negativo, en la Copa Libertadores, el rival más frecuente fue Corinthians, al que enfrentó en ocho oportunidades. De esos compromisos, Cruz Azul obtuvo tres triunfos, dos empates y tres derrotas. Su próximo adversario en la Copa Intercontinental también saldrá de Brasil, entre Palmeiras y Flamengo, que disputarán la final de la Libertadores el 29 de noviembre.

Contra equipos paraguayos, Cruz Azul registra seis enfrentamientos con saldo positivo: tres victorias, un empate y dos derrotas. En cuanto a los encuentros frente a clubes uruguayos, el historial está igualado con dos triunfos y dos descalabros en cuatro partidos. Llama la atención que nunca se midió a Nacional ni Peñarol, los dos equipos más representativos de Uruguay. Su derrota más amplia fue ante Fénix por marcador de 1-6.

El club también acumula pocos partidos ante equipos colombianos, ecuatorianos, venezolanos y bolivianos, casi siempre con resultados favorables. Además, Cruz Azul nunca se enfrentó a clubes chilenos ni peruanos en competencias de la Conmebol.

Jugadores con experiencia sudamericana

Para su debut en la Copa Intercontinental, el conjunto cementero llega con un elemento a su favor: la experiencia sudamericana dentro de su plantel. Su técnico, Nicolás Larcamón, tiene trayectoria en la región, al igual que jugadores como Lorenzo Faravelli, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Rodolfo Rotondi y José Parallela, quienes han disputado torneos de alto nivel en el continente.

El antecedente estadístico y el contexto actual delinean el escenario previo a la participación de Cruz Azul en su primera aparición en la Copa Intercontinental.