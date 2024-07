ÚLTIMA HORA: Llega refuerzo BOMBA de Tigres, se roba los reflectores

En la madrugada del 29 de julio arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey el gran refuerzo de los Tigres de Nuevo León de cara al Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup, se trata del defensa central brasileño Joaquim Henrique, quien se espera que se convierta en pieza clave del esquema de Veljko Paunovic al frente de los felinos.

El zaguero carioca llega procedente del Santos de Brasil, club que se encuentra en la segunda división del futbol amazónico tras haber perdido la categoría la campaña pasada.

"Muy feliz y con gran responsabilidad de defender estos colores. Es un equipo muy grande aquí en México. Vine a ser campeón y a hacer historia, sé que es un lugar donde voy a ser muy feliz”, comentó Joaquim Henrique en su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Joaquim es el segundo refuerzo en el verano del 2024 para los de San Nicolás de los Garza tras haber incorporado al portero Fernando Tapia de los Gallos Blancos de Querétaro.

El defensa brasileño se encuentra valuado en 8 millones de euros, sin embargo, los felinos de Nuevo León no pagaron dicha cantidad, debido a Santos de Brasil tenía un adeudo de una cifra cercana a los 3 MDE por el fichaje de Yeferson Soteldo, por lo que únicamente pagaron poco menos de 5 millones de euros.

¿Cuándo Joaquim Henrique hará las pruebas físicas con Tigres?

Se espera que realice sus pruebas médicas el día martes para poder completar su fichaje con los Tigres de San Nicolás de los Garza e inicie con su proceso de visa para poder entrar a los Estados Unidos y alcance al resto de sus compañeros en la ciudad texana de Houston.

Henrique no tendrá problemas físicos por no haber tenido pretemporada bajo las órdenes de Veljko Paunovic, debido a que el campeonato brasileño empezó hace un par de meses y no se detuvo en el verano por las competiciones internacionales.

