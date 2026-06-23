ÚLTIMA HORA: Memo Ochoa sufre accidente en práctica de la Selección Mexicana

Este martes la Selección Mexicana abrió las puertas de los medios de comunicación durante 15 minutos para apreciar el último entrenamiento antes del duelo ante Chequia, que será transmitido por Azteca 7. Fue en esta sesión que las cámaras de Azteca Deportes observaron cómo Memo Ochoa estuvo a punto de sufrir una lesión grave al sufrir un accidente, lo que enciende las alarmas.

Durante el entrenamiento de porteros, Javier Aguirre estuvo muy atento al rendimiento de los guardametas y fue en un ejercicio en el que Ochoa ataja un balón a contrapié, lo que ocasiona que su pie izquierdo se le atore en el césped y haga un movimiento anormal durante la práctica, antes del último partido de la fase de grupos, en el que rumores apuntan a que el canterano del América será titular.

Paco Memo sufrió un incidente en el entrenamiento que pudo haber terminado en tragedia.|Guillermo Ochoa

Ante tal imagen, Aguirre se acerca al guardameta, pero este rápidamente se incorpora para seguir con el entrenamiento como si nada. Sin embargo, las cámaras de Azteca Deportes ya no pudieron apreciar si Ochoa se resintió o solo fue un susto, debido a que pudo haber sido una jugada desafortunada.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Ochoa va de titular con México ante Chequia?

Ante la clasificación de México a los dieciseisavos de final tras vencer a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, se ha rumorado en los últimos días que Paco Memo podría ser titular en el duelo ante Chequia, como una forma de homenaje por sus 6 convocatorias a las Copas Mundiales de la FIFA™.

Es un hecho que el capitán de la Selección Mexicana se despide de los colores verde, blanco y rojo tras el término de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Incluso, sus declaraciones dan a entender que también de la justa se retirará del futbol, por lo que el duelo contra Chequia sería el último de su carrera que inició en 2004 cuando debutó con América.

Será hasta horas previas al duelo entre México y Chequia que se dé a conocer si realmente Ochoa será titular o comerá banca todo el torneo, ya que una de las características del “Vasco” es dar a conocer la lista de los 11 hasta horas antes del inicio del partido.

México vs Chequia, solo por Azteca Deportes

El último duelo del equipo azteca en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disputará este miércoles 24 de junio en punto de las 7 de la tarde y se podrá ver por la señal de Azteca 7 o el portal de Azteca Deportes. El rival será Chequia, selección europea que le podría arruinar la fiesta al país en el Estadio Ciudad de México.