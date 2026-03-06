ÚLTIMA HORA: México anuncia BAJA de figura TITULAR previo al Mundial

De última hora, la Selección Mexicana de Beisbol ha anunciado que el jugador sonorense Luis Urías es baja del roster que dirige Benjamín Gil debido a una molestia que sintió el miércoles en el encuentro ante Dodgers de Los Angeles y su lugar será tomado por el reserva Mateo Gil, hijo del manager del equipo.

Luis Urías, uno de los jugadores más fuertes y con regularidad en Grandes Ligas, no se va del todo del equipo, pues en el comunicado se explicó que en la primera ronda será cuando no esté en el roster activo y pasa a lista de lesionados.

Te podría interesar: Andrés Muñoz, comprometido al máximo con la Selección Mexican en el Clásico Mundial de Beisbol

Sin embargo es un duro golpe, pues el calendario de México en el Clásico Mundial de Beisbol comienza este viernes enfrentando a Gran Bretaña, luego midiendo fuerzas en contra de Brasil, el reto más complicado vendrá ante Estados Unidos y cerrarán la Ronda 1 en el Grupo B luchando en Houston, ante Italia.

En Cuartos de Final, si México avanza y Urías está recuperado podría ser reactivado al roster, pero eso sucederá con el paso de los días, mientras tanto Mateo Gil de Charros de Jalisco como pieza clave de esa novena ha sido llamado por su padre, el manager Benji Gil para ver acción desde esta mañana en el estreno de México contra Gran Bretaña.

Te podría interesar: Calendario y horarios de los partidos en el Clásico Mundial de Beisbol

El comunicado sobre la baja de Luis Urías de la Selección de México

"La Selección Mexicana de Beisbol informa que Luis Urías causa baja del roster de la Selección Mexicana de Beisbol para la primera ronda del evento por una molestia que sintió en el juego de preparación contra los Dodgers de Los Ángeles el pasado miércoles.

Al ser un torneo corto, se determinó que no se le podía someter a una gran exigencia física, por lo que se tomo la decisión de separarlo del roster.

Su lugar será ocupado por el también infielder Mateo Gil".