ÚLTIMA HORA: Puebla le arrebata refuerzo estrella a Cruz Azul procedente del futbol europeo

El Club Puebla sacudió el mercado de pases al asegurar el retorno a la Liga BBVA MX del extremo zurdo Heriberto Jurado.

De acuerdo con los últimos reportes y la información por el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, la operación está completamente acordada, Jurado llega a La Franja en calidad de préstamo por un año con opción de compra, tras cerrar negociaciones directas con el Cercle Brugge de la Primera División de Bélgica.

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Durante gran parte del periodo de transferencias, Cruz Azul mantuvo conversaciones y siguió de cerca la situación del futbolista con la intención de sumarlo a sus filas, donde nunca pudieron llegar aún acuerdo con el club europeo.

En la recta final de la ventana de registros, la directiva poblana aceleró los trámites, acordó las condiciones económicas.

Formado en las fuerzas básicas de los Rayos del Necaxa —(onde debutó en el máximo circuito y llamó la atención por su desequilibrio individual y velocidad por la banda), Jurado emigró al fútbol europeo en 2025 para sumarse a la disciplina del Cercle Brugge.

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Con el objetivo primordial de reencontrarse con minutos de juego, regularidad y protagonismo en el terreno de juego, el joven atacante vuelve a México para convertirse en el arma principal de la ofensiva del Puebla en este Apertura 2026.

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