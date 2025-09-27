ÚLTIMA HORA: Reportan extravío de importante pertenencia de jugador de FC Juárez

La noche pudo haber sido perfecta para los Bravos de Juárez tras el triunfo sobre el León en partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Sin embargo Guilherme Castilho extravió su cartera con documentos importantes y el club fronterizo pidió ayuda a través de sus redes sociales.

''Se extravió la cartera de nuestro jugador Guilherme Castilho con documentos importantes en la zona de Puente Libre. Se ofrece recompensa. Favor de comunicarse directamente con el club si tienen información.’', menciona dl comunicado del club de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar en Instagram y replicaron el mensaje para que el jugador de los Bravos logre recuperar su cartera.

En zona de liguilla directa

Los Bravos de Juárez hilaron dos triunfos en el Estadio Olímpico Benito Juárez y se metieron de lleno por un puesto de liguilla directa. 18 unidades tras 11 partidos tienen al equipo fronterizo en la sexta posición de la clasificación general solo por debajo de los candidatos naturales al título; Cruz Azul, Toluca, Rayados, América y los Tigres de la UANL.

Para la jornada 12 del actual semestre, los pupilos de Martín Varini visitarán la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar a los Rojinegros del Atlas y podrían llegar a las 21 unidades en caso de victoria y dar un paso muy firme para conseguir su primer pase a la liguilla del futbol mexicano.