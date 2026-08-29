ÚLTIMA HORA: Santiago Giménez deja al Milan y ficha con equipo que jugará Champions League

El delantero mexicano Santiago Giménez tendrá un cambio de aires en el futbol europeo. De acuerdo con los reportes del reconocido periodista e insider del mercado de fichajes, Fabrizio Romano, el FC Porto alcanzó un acuerdo verbal con el AC Milan para concretar el fichaje del atacante mexicano.

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El acuerdo se cerró bajo un esquema de préstamo sin costo inicial, el cual incluye una opción de compra de 18 millones de euros más variables en bonos. Dicha opción podría transformarse en compra obligatoria si el futbolista cumple con determinados objetivos individuales, minutos de juego y metas colectivas a lo largo de la temporada.

Se espera que en las próximas horas Giménez viaje a Portugal para presentar los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato que lo vinculará oficialmente con los Dragones.

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Los números de Santiago Giménez con el AC Milan

El paso del delantero azteca por el conjunto Rossoneri concluye tras año y medio en la Serie A:



Partidos disputados: 37 encuentros oficiales

37 encuentros oficiales Goles anotados: 7 anotaciones

7 anotaciones Dorsal utilizado: 7

7 Llegada al club: Febrero de 2025, procedente del Feyenoord por una cifra cercana a los 32 millones de euros

Febrero de 2025, procedente del Feyenoord por una cifra cercana a los 32 millones de euros Desempeño en torneos: 30 apariciones en Serie A y 7 entre Coppa Italia y competiciones europeas

Ahora Santiago Giménez jugará la Champions League 2026/2027 con el FC Porto, donde enfrentará a equipos importantes, una nueva oportunidad para el delantero mexicano para consolidarse en el balompié europeo.

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