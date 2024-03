ÚLTIMA HORA: Santos y Nacho Ambriz tendrán refuerzo de lujo en el ataque para enfrentar a Querétaro

Los Guerreros de Santos Laguna visitan a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corregidora, partido que inaugurará la jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, pero en dicho encuentro los de la Comarca han recibido una gran noticia, debido a que tendrán un refuerzo de lujo el cual llega de última hora para apuntalar su ataque y buscar volver a ser una de las mejores ofensivas del futbol mexicano como lo sucedido en el Apertura 2023.

La incorporación estrella es el centro delantero colombiano Harold Preciado, quien no había podido estar en las últimas semanas por una lesión muscular grado dos sufrida en el aductor izquierdo en contra de los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco a principios del mes de febrero y la cual lo había apartado de los terrenos de juegos hasta hace un par de días, cuando se reincorporó a los entrenamientos del primer equipo dirigido por el director técnico mexicano Nacho Ambriz.

¿Terminará la falta de goles en Santos con el regreso de Harold Preciado?

Desde que el atacante cafetalero no pudo estar en el once titular de Santos Laguna por su lesión los de Torreón Coahuila sufrieron de una sequía goleadora ya que en contra de los Tigres de Nuevo León, los Pumas de Universidad Nacional y los Diablos Rojos del Toluca no pudieron anotar gol y contra los Cañoneros de Mazatlán FC apenas pudieron capitalizar un tanto, el cual fue del defensa central argentino Bruno Amione; con el regreso de Harold Preciado esperar que pueda volver el poder ofensivo que ha caracterizado a los Guerreros en los últimos semestres.

¿Jugará Harold Preciado contra Querétaro?

El 7 de los de la Comarca hizo el viaje desde el norte del país a la ciudad de Querétaro debido a que Nacho Ambriz y su cuerpo técnico lo incluyeron en la convocatoria, sin embargo aún no es seguro que vaya a ser titular contra Gallos Blancos o tenga minutos en el encuentro.

