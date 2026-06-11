ÚLTIMA HORA: así se ven los vestidores de la Selección Mexicana antes de la inauguración del Mundial 2026

La fiesta dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó con la ceremonia de inauguración. La Selección Mexicana quiere iniciar con el pie derecho su papel dentro de la cita mundialista ante Sudáfrica. Repitiéndose aquel episodio que se vivió en Sudáfrica 2010, en donde el cuadro mexicano llegó en calidad de visitante para inaugurar el evento deportivo.

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Mientras tanto en las redes oficiales de la Selección Mexicana mostraron los vestidores de los jugadores. En el video vemos brevemente la indumentaria y algunos decorados especiales por el evento mundialista, dejando todo listo para que empiece a rodar el balón en el Estadio CDMX.

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Así se ven los vestidores de la Selección Mexicana previo a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el vestidor de la Selección Mexicana podemos ver un estampado que tiene la leyenda “We are” y debajo la bandera del país. Dicho estampado se logró ver en las afueras del Estadio CDMX como uno de los protocolos dentro de la FIFA, los cuales contarán con señalamientos oficiales tanto para los futbolistas, staff, periodistas y aficionados.

Dentro de los jerseys que logramos ver dentro del vestidor de la Selección Mexicana destacan los de Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez y Johan Vásquez, cerrando la primera toma con la inclusión de Erik Lira, Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

¡Qué emoción! 🤩#ElVestidor de nuestro Tricolor esta listo para nuestro debut en la Copa del Mundo. ⚽️🏆#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/PqflQxNSZ2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

Javier Aguirre busca repetir lo ocurrido en Corea-Japón 2002

La Selección Mexicana contará con la dirección de Javier Aguirre en una cita mundialista por tercera vez en la historia del equipo; Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y ahora en la Copa Mundial de la FIFA 2026™; en dichos torneos logró alcanzar los Octavos de Final.

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“El Vasco” debutó en Corea-Japón 2002 con un triunfo por 1 a 0 ante Croacia, por lo que ahora buscará repetir un triunfo en su primer partido dentro de la presente edición. En ese sentido, el equipo nacional buscará hacer el uso de la localía para imponer sus condiciones ante Sudáfrica.

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