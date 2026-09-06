ÚLTIMA HORA: La tabla general al momento del Apertura 2026 tras los partidos de la jornada 7

Culminó la actividad sabatina de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tenemos nuevo sublíder en el certamen; las Chivas del Guadalajara comandadas por Gabriel Milito. El 'Rebaño Sagrado' goleó a domicilio al Atlético San Luis y subió hasta el segundo lugar para ponerse a solo dos unidades de su acérrimo rival; el América.

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Por otro lado, los Tigres de la UANL y los Rayos del Necaxa igualaron a un tanto en el Estadio Universitario y ambos clubes se mantienen en la pelea por entrar a zona de liguilla. Finalmente, los Potros de Hierro del Atlante sacaron una unidad muy valiosa en el Jalisco contra los Zorros del Atlas.

Tabla general al momento del Apertura 2026

América — 16 pts Chivas — 14 pts Toluca — 13 pts Tijuana — 13 pts Atlas — 13 pts Querétaro — 10 pts León — 10 pts Puebla — 10 pts Monterrey — 9 pts Cruz Azul — 9 pts Pachuca — 8 pts Pumas — 8 pts Necaxa — 7 pts Atlante — 7 pts Atlético San Luis — 6 pts Tigres — 5 pts Santos Laguna — 1 pt FC Juárez — 0 pts

Jornada 7 del Apertura 2026

Viernes 4 de septiembre



Juárez 0-2 Pachuca (vie 4 sep) — Goles de Salomón Rondón (52') y Alán Bautista (99')



Sábado 5 de septiembre



San Luis 0-3 Chivas — 17:00

Tigres 1-1 Necaxa — 19:00

Atlas 1-1 Atlante — 21:00



Domingo 6 de septiembre



Cruz Azul vs Santos — 19:00 / 21:00

Aplazados de la Jornada 7

