ÚLTIMA HORA: La tabla general al momento del Apertura 2026 tras los partidos de la jornada 7
Las Chivas del Guadalajara subieron hasta el segundo lugar tras golear al Atlético San Luis, América dormirá de líder una semana más a pesar de no jugar este fin de semana en Liga MX.
Culminó la actividad sabatina de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tenemos nuevo sublíder en el certamen; las Chivas del Guadalajara comandadas por Gabriel Milito. El 'Rebaño Sagrado' goleó a domicilio al Atlético San Luis y subió hasta el segundo lugar para ponerse a solo dos unidades de su acérrimo rival; el América.
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Por otro lado, los Tigres de la UANL y los Rayos del Necaxa igualaron a un tanto en el Estadio Universitario y ambos clubes se mantienen en la pelea por entrar a zona de liguilla. Finalmente, los Potros de Hierro del Atlante sacaron una unidad muy valiosa en el Jalisco contra los Zorros del Atlas.
Tabla general al momento del Apertura 2026
- América — 16 pts
- Chivas — 14 pts
- Toluca — 13 pts
- Tijuana — 13 pts
- Atlas — 13 pts
- Querétaro — 10 pts
- León — 10 pts
- Puebla — 10 pts
- Monterrey — 9 pts
- Cruz Azul — 9 pts
- Pachuca — 8 pts
- Pumas — 8 pts
- Necaxa — 7 pts
- Atlante — 7 pts
- Atlético San Luis — 6 pts
- Tigres — 5 pts
- Santos Laguna — 1 pt
- FC Juárez — 0 pts
Jornada 7 del Apertura 2026
Viernes 4 de septiembre
- Juárez 0-2 Pachuca (vie 4 sep) — Goles de Salomón Rondón (52') y Alán Bautista (99')
Sábado 5 de septiembre
- San Luis 0-3 Chivas — 17:00
- Tigres 1-1 Necaxa — 19:00
- Atlas 1-1 Atlante — 21:00
Domingo 6 de septiembre
- Cruz Azul vs Santos — 19:00 / 21:00
Aplazados de la Jornada 7
- Pumas vs León — jueves 10 de septiembre, 21:00
- Puebla vs Toluca — martes 15 de septiembre
- América vs Xolos — miércoles 28 de octubre
- Querétaro vs Monterrey — sábado 14 de noviembre