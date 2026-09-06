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ÚLTIMA HORA: La tabla general al momento del Apertura 2026 tras los partidos de la jornada 7

Las Chivas del Guadalajara subieron hasta el segundo lugar tras golear al Atlético San Luis, América dormirá de líder una semana más a pesar de no jugar este fin de semana en Liga MX.

Liga MX Apertura 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Culminó la actividad sabatina de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tenemos nuevo sublíder en el certamen; las Chivas del Guadalajara comandadas por Gabriel Milito. El 'Rebaño Sagrado' goleó a domicilio al Atlético San Luis y subió hasta el segundo lugar para ponerse a solo dos unidades de su acérrimo rival; el América.

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Por otro lado, los Tigres de la UANL y los Rayos del Necaxa igualaron a un tanto en el Estadio Universitario y ambos clubes se mantienen en la pelea por entrar a zona de liguilla. Finalmente, los Potros de Hierro del Atlante sacaron una unidad muy valiosa en el Jalisco contra los Zorros del Atlas.

Tabla general al momento del Apertura 2026

  1. América — 16 pts
  2. Chivas — 14 pts
  3. Toluca — 13 pts
  4. Tijuana — 13 pts
  5. Atlas — 13 pts
  6. Querétaro — 10 pts
  7. León — 10 pts
  8. Puebla — 10 pts
  9. Monterrey — 9 pts
  10. Cruz Azul — 9 pts
  11. Pachuca — 8 pts
  12. Pumas — 8 pts
  13. Necaxa — 7 pts
  14. Atlante — 7 pts
  15. Atlético San Luis — 6 pts
  16. Tigres — 5 pts
  17. Santos Laguna — 1 pt
  18. FC Juárez — 0 pts

Jornada 7 del Apertura 2026

Viernes 4 de septiembre

  • Juárez 0-2 Pachuca (vie 4 sep) — Goles de Salomón Rondón (52') y Alán Bautista (99')

Sábado 5 de septiembre

  • San Luis 0-3 Chivas — 17:00
  • Tigres 1-1 Necaxa — 19:00
  • Atlas 1-1 Atlante — 21:00

Domingo 6 de septiembre

  • Cruz Azul vs Santos — 19:00 / 21:00

Aplazados de la Jornada 7

  • Pumas vs León — jueves 10 de septiembre, 21:00
  • Puebla vs Toluca — martes 15 de septiembre
  • América vs Xolos — miércoles 28 de octubre
  • Querétaro vs Monterrey — sábado 14 de noviembre

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