¡Última hora! Uriel Antuna tendría que regresar a la CDMX por esta razón

Cruz Azul jugará el próximo sábado frente a las Águilas del América ya sin el último jugador celeste que le anotó a los azulcremas. Uriel Antuna decidió dejar la capital y al conjunto cementero por la U de Nuevo León y ser parte de Tigres, un movimiento que sorprendió a propios y extraños; sin embargo el seleccionado mexicano tendría que regresar a la Ciudad de México en los próximos días por esta razón.

Los Tigres jugarán en la Jornada 6 este fin de semana frente a los Pumas de la UNAM, partido que marcaría el debut de Uriel Antuna con Tigres y razón por la que tendría que regresar el fin de semana a la capital del país.

Te puede interesar:



En las oficinas de la Noria la negociación con Tigres fue rápida después de que el mismo Uriel Antuna solicitara su salida del club, esto por tener un cambio que le ayude a recuperar su nivel y sería el principal responsable de su traspaso de la ciudad de México a Monterrey.

A su llegada a la Sultana, Uriel Antuna aseguró los Incomparables son la mejor afición de México y espera con ansias su debut con la camiseta de los felinos.

“Estoy contento por este nuevo reto en mi vida… con excelentes jugadores y excelentes personas. Con varios de ellos he platicado anteriormente en algunas ocasiones y estoy contento de estar acá. Creo que Tigres es una institución muy grande. Me entusiasma mucho la afición, creo que es la mejor de México. La vez que me tocó venir como rival la verdad es que se me ponía la piel chinita. Y bueno, la verdad es que ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que me van a entregar”, mencionó Uriel Antuna ante los medios de comunicación.

Por ahora el debut de Uriel Antuna sería este domingo cuando los Tigres visiten a Pumas en el Olímpico Universitario en la Jornada 6 del Apertura 2024.

Te puede interesar: OFICIAL: Este es el número que usará Uriel Antuna en Tigres