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ÚLTIMA HORA: Así va la tabla general tras la actividad sabatina de la jornada 12 del Apertura 2026

Las Águilas del América lideran la clasificación general con 24 unidades, Toluca y Atlas le siguen en la tabla y las Chivas están en la cuarta posición.

Liga MX Apertura 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Una jornada más siendo líder el Club América en el actual Torneo Apertura 2026, las Águilas golearon al Club León en el Nou Camp y llegaron a 24 unidades en el certamen. El podio lo completa el Deportivo Toluca y el Atlas de Guadalajara con 21 puntos, mientras que, las Chivas del Guadalajara dejaron escapar dos unidades en casa frente a los Tigres y son cuartos de la general.

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La historia del semestre parecer ser el Santos Laguna, los Guerreros dejaron atrás un muy complicado arranque de torneo e hilan cinco triunfos en el Apertura 2026. Su goleada frente a los Gallos Blancos de Querétaro en casa ya los tiene con diferencia positiva y de momento son octavos de la tabla general, marcado la línea de clasificación para la liguilla.

Tabla general del Apertura 2026 al momento

  1. América — 24
  2. Toluca — 21
  3. Atlas — 21
  4. Chivas — 20
  5. Querétaro — 20
  6. León — 18
  7. Cruz Azul — 17
  8. Santos — 16
  9. Tijuana — 16
  10. Pumas — 16
  11. Puebla — 16
  12. Monterrey — 14
  13. Tigres — 14
  14. Pachuca — 13
  15. San Luis — 13
  16. Atlante — 11
  17. Necaxa — 9
  18. Juárez — 4

Cabe destacar el pelotón que busca el octavo lugar de la general, Santos Laguna de momento tiene la posición de privilegio, sin embargo, Pumas de la UNAM, Xolos de Tijuana y la Franja del Puebla también tienen la misma cantidad de unidades. Por sí fuera poco, Pachuca podría sumarse a ese grupo si le gana a Rayados de Monterrey o La Pandilla subiría hasta la octava posición si saca el triunfo en el Estadio Hidalgo.

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