ÚLTIMA HORA: Así va la tabla general tras la actividad sabatina de la jornada 12 del Apertura 2026
Las Águilas del América lideran la clasificación general con 24 unidades, Toluca y Atlas le siguen en la tabla y las Chivas están en la cuarta posición.
Una jornada más siendo líder el Club América en el actual Torneo Apertura 2026, las Águilas golearon al Club León en el Nou Camp y llegaron a 24 unidades en el certamen. El podio lo completa el Deportivo Toluca y el Atlas de Guadalajara con 21 puntos, mientras que, las Chivas del Guadalajara dejaron escapar dos unidades en casa frente a los Tigres y son cuartos de la general.
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La historia del semestre parecer ser el Santos Laguna, los Guerreros dejaron atrás un muy complicado arranque de torneo e hilan cinco triunfos en el Apertura 2026. Su goleada frente a los Gallos Blancos de Querétaro en casa ya los tiene con diferencia positiva y de momento son octavos de la tabla general, marcado la línea de clasificación para la liguilla.
Tabla general del Apertura 2026 al momento
- América — 24
- Toluca — 21
- Atlas — 21
- Chivas — 20
- Querétaro — 20
- León — 18
- Cruz Azul — 17
- Santos — 16
- Tijuana — 16
- Pumas — 16
- Puebla — 16
- Monterrey — 14
- Tigres — 14
- Pachuca — 13
- San Luis — 13
- Atlante — 11
- Necaxa — 9
- Juárez — 4
Cabe destacar el pelotón que busca el octavo lugar de la general, Santos Laguna de momento tiene la posición de privilegio, sin embargo, Pumas de la UNAM, Xolos de Tijuana y la Franja del Puebla también tienen la misma cantidad de unidades. Por sí fuera poco, Pachuca podría sumarse a ese grupo si le gana a Rayados de Monterrey o La Pandilla subiría hasta la octava posición si saca el triunfo en el Estadio Hidalgo.