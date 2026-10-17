Gilberto Mora envía inesperado mensaje a Lionel Messi: “Gracias”

Gilberto Mora tomó por sorpresa a todos con una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram. El joven futbolista mexicano agradeció a Lionel Messi después de que este lo haya elegido para formar parte de Messi +10, una iniciativa de la marca Adidas que reconoce a los talentos más prometedores del mundo.

Solo 10 jugadores forman parte del proyecto y Gilberto Mora es uno de ellos. El mediocampista de Xolos de Tijuana compartió su emoción en redes sociales y destacó lo que significa para él haber sido tenido en cuenta por una figura mundial como lo es el astro argentino.

El mensaje de Gilberto Mora para Lionel Messi

Mediante sus redes sociales, Mora compartió su reacción tras conocer que fue seleccionado por Messi para formar parte de la iniciativa que reúne a los talentos más prometedores del futbol. El joven mexicano agradeció directamente al futbolista del Inter Miami por haberle dado la oportunidad de confiar en él y su proyección a futuro.

Gilberto Mora es elogiado por la prensa internacional|Crédito: @miseleccionmx / X

“Un honor formar parte de Messi +10. Gracias @leomessi y @adidasfootball por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, fue lo que escribió Gilberto Mora en su publicación.

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Para Mora, portar los botines del argentino representa un sueño. Su mensaje refleja la emoción que vivió al recibir el reconocimiento de uno de los futbolistas más importantes en la historia del futbol. Esta campaña coloca al mexicano en el ojo de todo el mundo, por lo que ahora más que nunca deberá demostrar que su futuro es emocionante.

¿Qué otros jugadores forman parte de Messi +10?

Además de Gilberto Mora, otros nueve futbolistas integran la tercera edición de Messi +10. La campaña reúne a jóvenes talentos del futbol varonil y femenil de nueve países, con el mediocampista de Xolos como único representante mexicano. Los elegidos son los siguientes:



Tomás Aranda: Argentina.

Can Uzun: Turquía.

Max Dowman: Inglaterra.

Zavier Gozo: Estados Unidos.

Jesús Rodríguez: España.

Kees Smit: Países Bajos.

Chloe Sarwie: Inglaterra.

Giovanna Waksman: Brasil.

Lotta Wrede: Alemania.

Entre los nombres destacan Max Dowman, del Arsenal, y Tomás Aranda, de Boca Juniors. También aparecen Can Uzun, del Eintracht Frankfurt, y Jesús Rodríguez, del Como. De esta manera, Mora comparte campaña con jugadores que buscan consolidarse en algunas de las ligas más competitivas del mundo.