ÚLTIMA HORA: Así va la tabla de goleo tras la actividad sabatina de la jornada 12 del Apertura 2026

Juninho ya le puso cierta presión a Salomón Rondón en la búsqueda del campeonato de goleo del Torneo Apertura 2026. El delantero de los Pumas se lució con un doblete en la victoria de su equipo ante los Potros de Hierro del Atlante y ya se metió de lleno en la pelea por la cima goleadora. Cabe destacar que, el ariete venezolano tiene un juego pendiente (Pachuca vs Rayados de Monterrey) por lo que podría ampliar la ventaja frente asus rivales.

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Otra de las historias destacadas es la de Henry Martin, de momento es el único futbolista mexicano en el top 5 de la selecta lista y poco a poco recupera sensaciones en el terreno de juego. Óscar Estupiñán merecer mención especial al tener seis tantos en lo que va del semestre a pesar del complicado torneo que viven los Bravos de Juárez.

Tabla de goleo del Apertura 2026