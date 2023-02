La última vez que Pumas de la UNAM enfrentó a Andrés Lillini

Pumas se concentra en lo que será su duelo ante Necaxa, pues no solo será una gran oportunidad para volver a sumar tres puntos, sino que también será un partido especial, pues Andrés Lillini volverá a verse cara a cara con los Universitarios.

Aunque esta sí será la primera vez que se enfrentan oficialmente, hace apenas un par de meses Lillini volvió a visitar el Estadio Olímpico Universitario como entrenador del Necaxa. En aquella ocasión, y en el contexto de la Copa Sky, los Ariazules y los Rayos no pudieron sacarse diferencias y terminaron el encuentro igualados 0-0.

Te puede interesar: El equipo de Liga MX que puede amarrar repechaje esta semana

Con la permanencia del estratega argentino en la Liga BBVA MX, tarde o temprano, los caminos se cruzarían. Pumas estará visitando el Estadio Victoria para enfrentar a un Necaxa que todavía no hace pie en este Clausura 2023 y que viene de caer ante el América. La realidad marca que los dirigidos por Andrés no están teniendo un buen torneo. Aunque consiguieron dar el batacazo y vencieron a Cruz Azul en la tercera jornada del campeonato, han sumado apenas cuatro unidades, registrando una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Lillini y su relación con Ares de Parga

Lillini fue candidato para la selección sub 23. Andrés tuvo una muy buena relación con Rodrigo Ares de Parga, pero el propio entrenador negó ese rumor.

“No, para nada. No usen mi nombre para esas cosas. Siempre soy un agradecido a Rodrigo, porque él me llevó a Pumas, siempre confió en mí y ahora lo que está viviendo nada que ver. Es un hombre que aprecio mucho, pudimos hacer cosas en Pumas y que esté en el futbol me pone bien. Solamente hablé con él para felicitarlo”, dijo el técnico argentino.

Te puede interesar: Gignac lidera XI ideal de la Liga MX en la jornada 6

Por otro lado, Rafa Puente del Río ha indicado que se sintió afectado por las bajas que tuvo su escuadra de cara al último duelo de los Pumas ante Tigres, el cual lucía complicado, al no tener a Eduardo Salvio, Higor Meritao y Ulises Rivas.