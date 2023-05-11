Ultimátum: Daniel Ricciardo se prepara para sustituir a este piloto

La paciencia se está acabando. Otro resultado por debajo de las expectativas y podríamos ver el adiós del primer piloto de la Fórmula 1 en esta temporada. Su sorpresiva incursión en la categoría reina era un sueño hecho realidad, pero tras apenas cinco carreras todo ha parecido tornarse en una pesadilla.

E-Prix de Mónaco R9, Resumen Completo | Formula E

Hablamos de Nyck de Vries, quien sorprendió a propios y a extraños en su única carrera de la temporada pasada, en el Gran Premio de Italia, y eso aunado a su campeonato mundial de la Fórmula E le dieron la oportunidad de ocupar uno de los asientos de la F1.

Te puede interesar: Mamá de ‘Checo’ Pérez lo tiene como su hijo consentido por ser el más pequeño

Daniel Ricciardo podría volver más pronto de lo que esperábamos

Sin embargo, él y el estadounidense Logan Sargeant son los únicos pilotos que no han sumado puntos en el campeonato, y en Alpha Tauri han comenzado a analizar su continuidad en esta misma temporada. El hecho de que el experimentado piloto Daniel Ricciardo se ubique en la organización incentiva aún más los debates, pues en cualquier momento el australiano puede tomar el volante y "sacar las papas del horno".

Ricciardo probará el RB19 después del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Será la primera vez que se suba a un monoplaza de Fórmula 1 esta temporada fuera de sus exámenes en el simulador. “Espero que me devuelva la confianza, las muestras en el simulador son buenas. Quiero que este test signifique algo, en 2013 hice uno que me dio mi asiento en 2014. Diez años después estoy en la misma posición”, dijo el piloto.

Te puede interesar: ¿Complot contra Checo Pérez para que Max ganara en Miami?

Se ve muy complicado que pueda haber algún cambio en los pilotos titulares de Red Bull para la próxima temporada, en la que Ricciardo busca regresar. Y aunque Alpha Tauri quizá no es el papel que está buscando, podría ser la única opción si es que no quiere quedarse fuera de los 20 asientos por segundo año consecutivo. De Vries podría ser su víctima si contunúan los malos resultados.