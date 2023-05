Mamá de ‘Checo’ Pérez lo tiene como su hijo consentido por ser el más pequeño

Aunque todas las madres quieren a sus hijos por igual, la mamá de Sergio ‘Checo’ Pérez sí lo tiene como su hijo consentido por ser el más pequeño de la familia y por su buen corazón.

Así lo platicó Marilú Mendoza de Pérez en entrevista exclusiva con Azteca Deportes, en donde con mucha emoción contó que más allá de la fama que ahora tiene el piloto de Red Bull, siempre fue muy especial para ella.

‘Checo’ Pérez es el consentido de la familia

“Mi hijo no sólo porque sea mi chiqueado, es que desde chiquito tiene unos sentimientos muy buenos. Es el mejor hijo que he tenido, que dios me mandó, no porque sea piloto de Fórmula 1, no, eso no me importa, lo que me importa es que desde chico es mi consentido y sigue siéndolo”, dijo.

Paola y Antonio son los dos hermanos mayores de ‘Checo’ Pérez, quienes tienen que entender que su madre consienta más al pequeño de la casa.

Mientras que lo que sí ha sido muy complicado para Marilú Mendoza es ver partir a su hijo desde muy pequeño para luchar por cumplir su sueño de convertirse en piloto de automovilismo.

“Como si me arrancaran algo de mi cuerpo y a la fecha así estoy. La verdad es que me gana el llanto”, contó con los sentimientos a flor de piel.

No obstante, para Sergio Pérez su madre siempre ha sido un motor para seguir adelante en la F1 y la visita cada vez que tiene oportunidad.

“Siempre está al pendiente de mí, se compró un terreno cerca de mi casa para estar pendiente”, añadió.

Finalmente, contrario a lo que muchos pudieran pensar por ser mamá de un piloto que va a máxima velocidad, ella nunca se negó a que ‘Checo’ se pusiera detrás de un volante, incluso desde los Go Karts.

“No me daba miedo, sí eso era lo que quería mi hijo tenía que aceptarlo, debe dejar uno a los hijos volar”, afirmó.

