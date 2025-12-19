El DESGARRADOR mensaje que esposa de Greg Biffle envió a su madre ANTES DE MORIR

La tragedia que sacudió al mundo del automovilismo y a la comunidad deportiva en Estados Unidos dejó una frase imposible de olvidar. Cristina Grossu Biffle, esposa del excampeón de NASCAR Greg Biffle quien también murió en el accidente , alcanzó a enviar un mensaje de texto a su madre segundos antes de perder la vida en un accidente aéreo que también cobró la vida de sus hijos y otras tres personas.

“Estamos en problemas”, escribió Cristina desde el interior de la avioneta. Fue el último contacto con su madre, Cathy Grossu, quien hoy revive ese instante con el corazón roto en declaraciones publicadas por la Revista People, intentando comprender cómo un viaje familiar terminó en una de las tragedias más devastadoras del deporte estadounidense en años recientes.

La aeronave se estrelló mientras la familia se dirigía a Florida para celebrar un cumpleaños. A bordo viajaban Greg Biffle, de 55 años; Cristina; su hijo Ryder, de 5 años; su hija Emma, de 14; además de Dennis Dutton, su hijo Jack y Craig Wadsworth. Ninguno sobrevivió.

El mensaje que estremeció a una familia y al deporte

Para Cathy Grossu, el dolor no solo está en la pérdida, sino en la brevedad de ese último mensaje. No hubo tiempo para despedidas, explicaciones ni esperanza. Solo una frase que hoy resume el terror de esos segundos finales.

Cristina era conocida por su enorme corazón. Incluso horas antes del accidente, se encontraba organizando cartas de Papá Noel que enviaba, con recursos propios, a familias necesitadas. “Eso fue lo último que hizo: ayudar a otros”, recordó su madre con lágrimas.

Amigos cercanos y conocidos describen a Cristina como una mujer generosa, entregada a su familia y comprometida con causas solidarias. Una faceta menos conocida del entorno de Greg Biffle, pero profundamente valorada por quienes la conocieron.

Greg Biffle: más allá del campeón de NASCAR

Greg Biffle fue una figura emblemática de NASCAR, campeón y referente para millones de aficionados. Sin embargo, quienes lo rodeaban coinciden en que su mayor orgullo estaba fuera de las pistas: su familia.

La noticia del accidente generó una ola de mensajes de condolencias en el mundo del deporte, donde se destacó no solo su legado como piloto, sino su calidad humana. Representantes, colegas y organizaciones recordaron a la familia como personas dedicadas a servir y apoyar a otros.

Hoy, el mensaje de Cristina resuena como un eco doloroso que humaniza la tragedia y conecta con miles de familias latinas en Estados Unidos que han hecho del deporte una extensión de su vida emocional.

