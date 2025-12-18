Enfermera que cuidaba a Michael Schumacher fue abusada por un amigo del hijo del piloto y ya se supo su identidad

El mundo del automovilismo quedó sorprendido con una noticia que recorrió el planeta entero. Sucedió cuando una enfermera, quien era miembro del equipo médico encargado de los cuidados de Michael Schumacher , denunciara un abuso sufrido en la mansión de la leyenda de la Fórmula 1 y ya se conoce el nombre del piloto.

Joey Mawson abusó de la enfermera de Michael Schumacher

La denuncia se llevó a cabo en el año 2022, cuando la enfermera elevó la demanda poco tiempo después de haber sido despedida de su cargo. No obstante, el caso volvió a tener repercusión durante estos últimos meses luego de que se conociera que Joey Mawson fue el piloto quien abusó de la mujer en el hogar de Schumacher.

Joey Mawson fue acusado de abusar a una enfermera|Crédito: Van Amersfoort Racing

¿Quién es Joey Mawson, el acusado de abusar sexualmente a una enfermera?

Mawson es un piloto australiano que ha competido en F4 y F3, entre otras categorías. Además, es amigo de Mick Schumacher, hijo de la leyenda de la F1 y esta sería la razón por la que tenía acceso al domicilio. Cabe destacar que este no es el único escándalo en el que Joey está involucrado, pues actualmente está suspendido del automovilismo por dopaje, sanción que se levantará en mayo de 2026.

La acusación de la enfermera de Schumacher sobre Mawson

Según el medio 24 horas de Suiza, el hecho ocurrió en noviembre de 2019, aunque la víctima realizó la denuncia tres años después, luego de ser despedida. Según los documentos enviados por la enfermera, quien actualmente tiene 30 años, fue abusada dos veces por el piloto mientras estaba inconsciente.

En la denuncia penal describió que ella convivía con el piloto y miembros del equipo médico, hasta que se sintió mal tras haber ingerido vodka. Por esta razón, los presentes la llevaron hacia su habitación, donde luego de unos minutos, Joey Mawson regresaría para cometer los hechos de abuso sexual.

El piloto australiano negó las acusaciones recibidas y dijo ser cercano a la presunta víctima, por lo que toda relación ha sido consensuada, según su versión. Incluso mencionó que compartieron un beso antes del incidente en un club nocturno de Ginebra. El juicio debió comenzar el pasado 15 de octubre, pero el piloto no se presentó en tribunales, por lo que se llevará a cabo en una nueva fecha.