Figura de la Liga BBVA MX explica la elección de Julián Quiñones por la Selección Mexicana

Uno de los jugadores que podría aprovechar los amistosos es Julián Quiñones. El jugador de la Selección Azteca , nacido en el país cafetero, sabe que es una buena oportunidad para demostrar que puede ser el delantero titular del combinado nacional.

Previo al encuentro, el jugador de Cruz Azul, Willer Ditta, mencionó que se trata de un duelo muy serio para los cafeteros.

“Para nosotros no es solo un partido de preparación, sino poder reforzar las cosas que venimos haciendo bien, seguir mejorando las cosas que por ahí hacen falta ajustar y preparándonos de cara al Mundial, que es lo más importante. Seguir con la sincronía que tiene la selección y poder seguir mejorando de cara al Mundial, que es lo que queremos”, dijo el colombiano.

En Colombia apoyan la decisión de Quiñones

Por otro lado, se animó a hablar sobre la decisión de Quiñones al elegir a México como su selección.

“Es una decisión que él tomó ya hace un tiempo. Creo que su paso por México le ayudó a tomar esa decisión. Creo que le reconocen mucho el trabajo que hizo en el país y bueno, muy bien por él”, sentenció Ditta.

El DT de Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre las recientes declaraciones del Pibe Valderrama, en las que asegura que Colombia podría llegar hasta la final del Mundial.

“Él siempre apoyó el proceso, rescató las cosas positivas que se fueron viendo, fueron muchas, entonces lo tomo como una buena predicción de parte de él, sabiendo el conocimiento que tiene de fútbol, junto al respaldo que nos brindó, y no lo tomo como una presión en sí. Durante todo este camino, Carlos ha dicho eso, por lo que estas palabras que dice él las tomo de la mejor manera, y esperamos que lleguemos al último día con posibilidades para estar en el último partido del Mundial”, destacó.

