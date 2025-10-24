ÚLTIMO MOMENTO: México se clasificó a octavos de final en el Mundial

La Selección de México femenil sub-17 consiguió su pase a los octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Marruecos. El conjunto nacional venció de último minuto a su similar de Camerún en el último partido de la fase de grupos y con ello, llegó a las seis unidades que las posicionaron en el segundo puesto del grupo solo por detrás de Corea del Norte, conjunto que tuvo marca perfecta con tres victorias en el mismo número de cotejos.

Un solitario de Reyes al minuto 87 fue suficiente para que las pupilas de Miguel Gamero consiguieran el botín completo y aseguraran su presencia en la siguiente fase de la justa mundialista. De hecho, a México se le dan los goles en los minutos finales de los compromisos, así justamente vencieron a su similar de los Países Bajos en la segunda fecha que abrió el camino a la clasificación tras el descalabro en la primera fecha contra las asiáticas por 2-0.

De menos a más

Cabe destacar que, México obtuvo triunfos ante dos sinnodales de calidad como lo fueron Países Bajos y Camerún, además de darle pelea a las corenas, unas de las candidatas a levantar el trofeo del certamen. Por otro lado, podría haber tres combinados de la zona de Concacaf en octavos de final.

Tanto Estados Unidos como Canadá van con puntaje perfecto en dos jornadas disputadas y desde ya, levantan la mano para hacerse de la gloria mundial en suelo marroquí. Lamentablemente para su causa, Costa Rica no pudo en el grupo de Brasil, Italia y las anfitrionas y quedó eliminada tras cosechar un punto en la fase de grupos.