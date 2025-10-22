OFICIAL: América será transmitido por TV Azteca con Christian Martinoli y Luis García

El Mazatlán FC vs. Club América de la Jornada 15 del Apertura 2025 será transmitido por TV Azteca , que anunció el partido dentro de su calendario de transmisiones para la recta final de la fase regular. El duelo está programado para el viernes 24 de octubre a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) y se jugará en el Estadio El Encanto, casa de los sinaloenses.

Para América, el partido en Mazatlán representa una salida clave en la pelea por mantenerse en la zona alta de la tabla y consolidar su camino hacia la Liguilla; para Mazatlán, la cita es una oportunidad para sumar puntos de local y escalar posiciones antes del cierre del torneo. La combinación de ingredientes asegura que el encuentro concentre atención mediática y afición, además de aportar expectación por el rendimiento de ambas plantillas en la parte decisiva del calendario.

¿Cómo es el historial entre América y Mazatlán FC?

En cuanto al historial entre ambos clubes, los datos recientes muestran una clara superioridad de las Águilas cuando han chocado con Mazatlán: en los últimos enfrentamientos, Club América acumuló la mayoría de victorias frente a los sinaloenses, con resultados abultados en algunos cruces (por ejemplo, el 6-0 a inicios de 2023), aunque Mazatlán también ha sumado triunfos esporádicos que recuerdan que el duelo puede tornarse competitivo en El Encanto.

Un duelo con distintas necesidades

Técnicamente, el choque exigirá a ambos entrenadores afinar la lectura táctica: América buscará explotar su poder ofensivo y profundidad de plantilla, mientras que Mazatlán intentará cerrar espacios en defensa y aprovechar transiciones rápidas por las bandas. La historia favorece a las Águilas, pero el factor localía y el contexto de la Jornada 15 hacen del partido un examen ineludible para ambos proyectos.

Mazatlán FC vs. América llega como uno de los partidos destacados de la Jornada 15 transmitido por TV Azteca el viernes 24 de octubre a las 21:00 y aunque el balance histórico sonríe a América, el choque en El Encanto presenta ingredientes suficientes para que el resultado sea disputado hasta el último minuto.

