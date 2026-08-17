ÚLTIMA HORA: Omar Villarreal confirma el estatus de la negociación entre Chivas y Olympiacos por la Hormiga González

El futuro de Armando “Hormiga” González se convirtió en uno de los grandes temas del mercado de fichajes. Mientras desde Grecia aseguran que Olympiacos ya alcanzó un acuerdo definitivo con Chivas, información surgida desde Guadalajara pone freno a esa versión.

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Y es que desde el Viejo Continente se reportó este lunes que el conjunto de El Pireo habría conseguido el sí definitivo del Rebaño después de mejorar considerablemente su propuesta. De acuerdo con la información, la operación contempla 8.5 millones de euros fijos, otros dos millones en variables y 10% de una futura venta.

Sin embargo, Omar Villarreal, reportero de TV Azteca especializado en Chivas, aseguró que la negociación no está cerrada.

“Aunque en Grecia lo den por un hecho, la información que yo tengo es que la negociación NO ha tenido grandes avances en relación a lo reportado el fin de semana”, escribió Villarreal, quien agregó un detalle fundamental: “Los griegos no han alcanzado las cifras que pretende Guadalajara”.

Chivas y Armando González en total sintonía | ¿Nuevo referente rojiblanco?

Chivas y Olympiacos todavía negocian por la Hormiga González

Las diferencias entre ambas versiones no son menores. Desde el entorno rojiblanco se mantiene que ninguna propuesta ha terminado de satisfacer las pretensiones económicas de Chivas, algo que también ha sido reportado por otros medios mexicanos durante las últimas horas.

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El interés de Olympiacos, eso sí, es completamente real. Una primera propuesta cercana a los seis millones de euros habría sido rechazada y posteriormente el club griego regresó a la mesa con una cantidad superior.

Azteca Deportes ya había informado desde el 15 de agosto que Olympiacos realizó una oferta formal, aunque el monto se encontraba por debajo de lo esperado por Guadalajara.

Por ahora, la Hormiga González todavía no puede considerarse jugador de Olympiacos. El interés existe, las negociaciones también, pero las versiones sobre un acuerdo definitivo chocan drectamente con la información que llega desde Guadalajara.

