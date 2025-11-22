¡Últimos boletos! La ida entre Chivas y Cruz Azul apunta a un lleno en los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025

La serie de Cuartos de Final del Apertura 2025 entre Chivas y Cruz Azul avanza hacia un escenario casi lleno en el Estadio Akron, aunque durante gran parte del jueves la plataforma autorizada reportó la inexistencia de localidades, la página oficial habilitó una cantidad limitada de boletos que permanecen disponibles en zonas específicas del inmueble, la oferta es mínima y podría agotarse previo al encuentro de ida.

En lo deportivo, el conjunto tapatío dirigidos por Gabriel Milito (que hizo su debut en la Liga MX este semestre) accedió a la Liguilla tras concluir la fase regular en la sexta posición, con 29 puntos obtenidos mediante 9 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Su rendimiento ofensivo acumuló 29 goles, mientras que la defensa permitió 22, cifras que refuerzan el desempeño competitivo en la mayor parte del torneo.

Por su parte, Cruz Azul cerró la fase regular como uno de los equipos con mayor estabilidad, los dirigidos por Nicolás Larcamón terminarón en el tercer lugar con 35 puntos, producto de 10 triunfos, 5 empates y únicamente 2 descalabros. La escuadra celeste también registró 32 goles a favor y solo 10 en contra, estadísticas que consolidan una de las defensivas más eficacez del certamen.

¿Cuándo se juega el Chivas vs Cruz Azul?

El partido de ida se celebrará en el Estadio Akron el miércoles 26 o jueves 27 de noviembre, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 29 o domingo 30 de noviembre, fechas que la Liga MX anunciará oficialmente, cuando se conozca ala último equipo en unirse a la Liguilla del Apertura 2025.

Los precios iniciales de las entradas oscilaron entre 500 y 3 mil pesos, con distintas etapas de preventa (incluida la dirigida a abonados) y una posterior venta general. Actualmente, solo quedan localidades aisladas que podrían agotarse en cualquier momento. El interés mostrado por la afición refleja el atractivo del enfrentamiento y la relevancia de un duelo que reunirá a los equipos ubicados en los lugares 3ro y 6to de la clasificación, además de la rivalidad que históricamente mantienen dos de las instituciones con mayor apoyo en territorio mexicano.