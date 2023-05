VIDEO: Lionel Messi recibe cantos de los ultras del PSG tras castigo

Lionel Messi viajó unos días a Arabia Saudita como parte de sus obligaciones comerciales como embajador del turismo en el país árabe. Un compromiso, que según los reportes en Francia ya había pospuesto en dos ocasiones el astro de la Selección Argentina, por lo que era imperativo tener asistencia en esta ocasión.

Sin embargo, su viaje se da en un contexto en el que Paris Sanit-Germain perdió 3-1 ante Lorient; comprometiendo el título de la Ligue 1 ante Marsella, que acortó distancia a cinco unidades. Lionel Messi no contaba con el permiso de la dirección técnica del club, ni de los directivos para efectuar este compromiso comercial, no obstante, La Pulga realizó el traslado, ocasionando la molestia del club y su eventual castigo.

El cara a cara de Canelo Álvarez y John Ryder en Conferencia de Prensa

Te puede interesar: Santiago Giménez sigue los pasos del Canelo Álvarez y revela su secreto para estar en forma

Así reaccionó la afición contra Lionel Messi

¿El resultado del viaje a Arabia Saudita? De acuerdo con L’Equipe, Lionel Messi ha sido suspendido dos semanas de tener participación con el Paris Saint-Germain en los entrenamientos y encuentros, además no gozará de sueldo en esos días.

“Ya era una gran tendencia, pero ahora se confirma: Lionel Messi, sancionado este martes tras su viaje a Arabia Saudita, no estará en Paris Saint-Germain la próxima temporada”, afirmó el diario L’Equipe,

Los ultras del PSG ya expresó su sentir contra las acciones de Lionel Messi y en un video se puede apreciar como insultan al futbolista argentino a las afueras del club. La gente lanzó cánticos contra el diez de la Selección Argentina, que lleva 19 goles y 15 asistencias en la temporada, es decir, participación en 34 goles a lo largo de toda la temporada.

😳 "MESSI, HIJO DE P***"😳



🔥Los ultras del PSG increpan al argentino enfrente de la sede del club.



😱También ha habido insultos a Neymar, Verratti o Galtier | Vía Canal Supporterspic.twitter.com/GBO5iJwxu1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 3, 2023

Te puede interesar: Real Madrid cerca de completar el fichaje de una figura mundial

“Esta no es su primera visita al Reino y tampoco será la última. Me complace anunciar a Messi como Embajador del Turismo Saudí”, dijo en mayo de 2022 el ministro de Turismo, Ahmed al Jatib. Por lo que el compromiso comercial de Lionel Messi no se limitará al que tuvo tras el partido ante Lorient.

Los partidos que se perdería Lionel Messi



Domingo 7 de mayo | PSG vs. Troyes - Fecha 34 de la Ligue 1

Sábado 13 de mayo | PSG vs. Ajaccio - Fecha 35 de la Ligue 1