Un coreano le salvó la vida a México en el futbol y desde ahí se volvió un héroe nacional

Fue un 27 de junio de 2018 cuando Heung-Min Son adquirió, por decreto popular, una nueva nacionalidad. Aquel día, en la Kazan Arena, Sonny -como es apodado en el ambiente del futbol- se convirtió en el héroe improbable de todo un país: México. Su gol ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018 no solo selló la eliminación del gigante teutón, sino que le dio al combinado de CONCACAF el oxígeno necesario para clasificarse a los octavos de final.

Desde aquel instante, el grito de "¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!" retumbó en las calles de la CDMX. Siete años después, sin embargo, el destino ha jugado una carta irónica: vuelve a cruzarse en el camino, pero esta vez con la playera de Corea del Sur y con un solo objetivo: derrotar a México en su propia casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Rusia 2018: El día que Alemania lo sufrió

Para entender la magnitud del nexo entre Son y México, hay que volver a la última jornada de la fase de grupos en Rusia. Alemania llegaba como el gran favorito, tras haber sufrido una caída inicial ante México (0-1) con aquel gol inolvidable de "Chucky" Lozano, pero recuperando terreno ante Suecia.

La combinación era clara: México caía goleado ante Suecia, y la suerte del equipo de Juan Carlos Osorio dependía de que los alemanes no ganaran su duelo ante Corea. Ante la desesperación teutona por encontrar el gol, se toparon con un muro asiático que se negó a darse por vencido.

|Reuters

Fue en el ocaso del encuentro, con Manuel Neuer abandonando su portería en un último intento desesperado, cuando Heung-Min Son hizo gala de su velocidad tradicional. Con el arco vacío, el entonces jugador del Tottenham sentenció el 2-0 definitivo, firmando el fin de la era dorada alemana y la clasificación mexicana.

Sin embargo, el futbol no comprende de amistades cuando el balón comienza a rodar. El sorteo del Mundial 2026 ha puesto a Corea del Sur frente a frente con México, y el escenario no podría ser más épico: el Estadio Guadalajara. Lo que fue una alianza sagrada en 2018, ahora se transformará en una batalla táctica donde, por primera vez, el "hermano" será el enemigo a vencer.

