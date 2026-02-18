Un día eliminó a México de un Mundial y hoy pinta a ser de los más prestigiosos de la Liga BBVA MX

Con pasado en el Brasileirao –que tiene nuevas noticias sobre Neymar Jr–, un nuevo futbolista de la Liga BBVA MX hoy pinta para ser uno de los más prestigiosos del Clausura 2026. Este jugador acaba de llegar a Cruz Azul y pinta para ser una de las estrellas del equipo de Nicolás Larcamón en este torneo. Un día supo eliminar a la Selección Nacional de México.

El jugador en cuestión es nada menos que Christian Ebere, una de las altas y bajas que tuvo Cruz Azul para este Clausura 2026. El trotamundos que hoy tiene 27 años supo brillar hace muchos años en la selección de Nigeria. El africano le marcó un gol a México y fue uno de los responsables de que el combinado azteca quedase fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

El día que el jugador de la Liga BBVA MX dejó fuera del Mundial a México

Al margen de que el delantero centro de Cruz Azul nunca jugó en la selección Mayor de Nigeria, sí supo formar parte del combinado Sub 17 en el Mundial de esa categoría disputado en Chile en 2015. Allí se enfrentó en semifinales a México y le marcó un gol. El conjunto azteca llegó hasta esa instancia.

TE PUEDE INTERESAR:



Ebere fue titular en Nigeria en aquel Mundial Sub 17 que finalmente el conjunto africano terminó ganando 2-0 contra Mali en la gran final y se consagró campeón. Hoy está en la Liga MX y promete ser de los más prestigiosos del Clausura 2026.

Los números de Christian Ebere en Nigeria, selección que eliminó a México de un Mundial

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores de futbol, estos son los números de Christian Ebere en el seleccionado de Nigeria Sub 17, las juveniles de su país:

Partidos jugados: 5

Encuentros como titular: 5

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas

Al margen de que nunca jugó con la selección mayor, el delantero centro supo ser importante en esa Copa del Mundo disputada en Chile en 2015, cuando tuvo protagonismo y le marcó 1 de los 4 goles que Nigeria le propinó a México en ese resultado 4-2 en las semifinales del Mundial Sub 17.

