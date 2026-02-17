BUENAS NOTICIAS: Neymar Jr vuelve a las canchas con un sueño

El delantero Neymar reapareció oficialmente con el Santos FC tras someterse a una cirugía de rodilla y sumó minutos en la goleada por 6-0 ante el Velo Clube, en un partido correspondiente al Campeonato Paulista.

Te puede interesar: ¡NO ES BROMA! Martín Anselmi PODRÍA ser despedido

El regreso se produjo cuando el partido ya estaba claramente decidido, ya que Neymar ingresó desde el banco en el segundo tiempo, fue ovacionado por la afición y participó en la jugada que terminó en una asistencia, señales de que avanza en su puesta a punto.

RESUMEN: Mirassol vs Cruzeiro | J3 | Brasileirao | TV Azteca Deportes

¿Cuándo fue operado Neymar Jr de la rodilla izquierda?

La operación a la que fue sometido fue una artroscopia para reparar el menisco de la rodilla izquierda, según comunicados del club brasileño; la intervención se realizó a finales del año pasado con la intención explícita de garantizar su disponibilidad de cara al calendario internacional, en el cual está la Copa Mundial de la FIFA 2026. El regreso confirma que el proceso de rehabilitación siguió el plan previsto, aunque el cuerpo técnico evita marcar plazos rígidos y apuesta por la prudencia médica.

En lo deportivo, la reaparición dejó impresiones encontradas, por un lado, la calidad técnica de Neymar volvió a visibilizarse en acciones brillantes y en el impacto con sus compañeros; por otro, la falta de ritmo tras semanas sin competir fue evidente en algunos pasajes del duelo y el entrenador prefirió administrar sus minutos para no forzar la recuperación.

Los informes del partido y las imágenes difundidas por el club muestran al jugador con vendaje en la mano y aparentemente sin secuelas inmediatas tras el compromiso.

¿Neymar regresará a la Selección Brasileña?

Más allá del resultado, el regreso de Neymar reaviva el debate sobre su candidatura a la selección y sus opciones para llegar en buenas condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el entorno del club y los servicios médicos se insiste en que ahora toca fase de readaptación progresiva, con más entrenamientos controlados, seguimiento por imágenes y sesiones de carga creciente antes de integrarse de lleno en la competencia regular. Por ahora, la noticia es positiva, Neymar volvió a jugar y su evolución marcará los próximos pasos del Santos y del propio futbolista rumbo a sus objetivos internacionales.

Te puede interesar: Neymar vuelve a jugar con Santos tras 70 días y casi se lesiona de nuevo