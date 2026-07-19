¿Vestidor roto? Jugador de Francia afirma que sus compañeros salieron “sin ganas” a jugar vs Inglaterra

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó tanto para Francia como para Inglaterra en un compromiso brillante para los aficionados del mundo entero. Sin embargo, al final de este encuentro que terminó con un imponente 6 a 4 en el pizarrón a favor de los de Tuchel, un futbolista francés emitió unas picantes declaraciones y señalamientos sobre sus compañeros.

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Es importante mencionar que el primer tiempo fue un asunto escalofriante para los dirigidos por Deschamps. Los ingleses fueron muy efectivos y en Miami antes de irse a la charla técnica tuvieron el marcador a su favor con un 4 a 0.

Posteriormente, la reacción de los galos sucedió en el campo con la realización de variantes que permitieron que el equipo azul se acercara un poco a su rival. Pero, este asunto no alcanzó, ya que la presión del conjunto blanco permitió que ellos se quedaran finalmente con el tercer puesto.

Al final de los noventa reglamentarios, los campeones del 2018 se fueron con las manos vacías a nivel colectivo, ya que, Mbappé pudo anotar dos goles, que a minutos del arranque de la gran Final del campeonato estaría como máximo goleador del certamen y también de la historia de la competencia.

¿Qué dijo Adrien Rabiot sobre la actitud de sus compañeros en el partido ante Inglaterra?

Un poco decepcionado por lo sucedido, el mediocampista de Les Blues entregó inesperadas declaraciones refiriéndose a la postura de sus compañeros durante este partido.

El mediocampista junto a Deschamps|Reuters

"Entramos de una manera bastante vergonzosa a esta primera parte. He visto comportamientos en algunos jugadores que no había visto nunca hasta ahora. Es un poco decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena imagen en esta competición", contó en palabras brindadas para BeinSports.

En esta línea agregó que sintieron muchísima decepción por la derrota ante los Españoles. Adicionalmente aclaró que su selección no podía conformarse con enfrentar partidos sin tener claro su objetivo.

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"Hablamos en el descanso, nos dijimos que hacía falta un poco de orgullo, y la segunda parte fue claramente mejor, porque en la primera algunos comportamientos fueron inadmisibles", apuntó.

Por último, respaldó el trabajo de Didier Deschamps, quien dirigió su último juego al mando del combinado galo. "El entrenador nos agradeció lo que hemos hecho, pero más bien somos nosotros los que también debemos agradecerle, por todos esos años magníficos, esa disciplina que nos ha inculcado", sentenció.