“Un partido durísimo, ahora más son finales”, DT de Santos Laguna

Los Guerreros de Santos Laguna vencieron 2-1 a los Cañoneros del Mazatlán FC en la primera fase del Play In para seguir con vida en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

La Estrella del encuentro fue el argentino Juan Brunetta, debido a que él fue el anotador de los dos goles de los de la Comarca; en la fase regular el sudamericano participó con 11 asistencias y 8 tantos.

“Un partido durísimo, como son todos, ahora más, son finales, a veces te juegas muchas cosas, se te hace difícil priorizar el juego por encima del resultado, en un balón parado nos empatan, ellos tomaron confianza y es un golpe anímico el gol, después nosotros lograron el segundo gol muy lindo, creo que como no encontramos el tercer pasamos nerviosismo y ansiedad. El equipo defendió mejor, tuvimos algunas transiciones en los goles y alguna que no pudimos concretar, el equipo se entregó e importante que terminamos defendiendo nuestro arco sin estar en nuestra área”, comentó Pablo Repetto tras vencer al Mazatlán FC en la primera fase del Play In.

-¿Que necesita Santos para clasificar a la Liguilla?

Los de la Comarca tendrán que enfrentar al León en el Nou Camp, en la que será la segunda etapa del Play In en busca del octavo boleto a la Liguilla del futbol mexicano; el que gane dicho encuentro se medirá ante el América en los Cuartos de Final del Apertura 2023.

“Volvemos a jugar el domingo, te hace tener pocos días de recuperación, tratar de llegar concentrados, tratar de recuperar a los que jugaron, evaluaremos quienes son los que están mejor, leon es va a jugar el mundial de clubes, tienen buenos jugadores y un técnico que ya tiene un tiempo, confiamos en el equipo, tenemos que hacer un buen partido, más bien eso antes de terminar, destacar la gente que estuvo presente y alentó al equipo”, analizó el encuentro en contra de León el estratega uruguayo de Santos Laguna.

-Posibles bajas de Santos para enfrentar a León

Los Guerreros tienen en duda a dos de sus jugadores habituales en la alineación titular, se tratan del peruano Pedro Aquino y el colombiano Emerson Rodríguez, ambos salieron con molestias del partido en contra de Mazatlán FC y aún no tienen un diagnóstico determinado.

