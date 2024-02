Un “Rayado” defiende al actual técnico de los Tigres

Esta semana la Comisión Disciplinaria confirmó que el entrenador de los Tigres estará suspendido tres partidos y tendrá que pagar una multa económica tras la patada que le dio al futbolista Willer Ditta de Cruz Azul, en el encuentro que tuvieron el sábado pasado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Al respecto, el estratega de los Rayados no quiso aumentar más la polémica de si hubo dolo por parte de Siboldi, pero explicó lo complicado que es estar en su posición.

“No soy quién para opinar sobre la sanción de Robert. Sí te puedo llegar a decir como colega, a veces no es fácil manejar la adrenalina que se tiene sobre el campo, somos humanos, debemos controlar muchas cosas. Si hubo intención o no, no sé, están quienes puedan juzgar el acto”, señaló.

El estratega argentino, se metió en las polémicas del arbitraje

Fernando Ortiz también habló en la conferencia de prensa de este jueves sobre el ruido que se ha generado con el arbitraje en los últimos partidos de los Rayados, especialmente tras la controversia que se dio en el partido contra el Toluca.

Incluso llevó a la directiva del Monterrey a presentar un escrito para reclamarle a la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol varias jugadas en las que consideraron que los perjudicaron.

“Me parece bien que el club reclame hacia los indicados o encargados de trabajo profesional del árbitro, particularmente no soy mucho, lo digo siempre, cada quien hace su trabajo, el club puede reclamar ciertas cosas para que no vuelva a suceder”, dijo.

Ortiz ya vive la previa del encuentro ante FC Juárez

Finalmente el ‘Tano’ Ortiz se dio tiempo de platicar acerca del próximo compromiso de la ‘Pandilla’ ante los Bravos de Juárez para este viernes en duelo correspondiente a la Fecha 8 del Clausura 2024.

“Considero que Juárez tiene muy buenos jugadores, si bien la realidad indica lo contrario, ha hecho muy buenos partidos, seguir insistiendo que en cualquier cancha propongamos y tratar de traernos algo a Monterrey”, declaró.

