El único jugador mexicano dentro de los 5 jugadores más valiosos del Mundial Sub-20 2025
México cuenta con uno de los equipos más costosos del Mundial Sub-20, sin embargo, solamente un futbolista ingresa dentro del grupo de los más valiosos
México puede alardear de tener a uno de los 5 jugadores más valiosos del Mundial Sub-20, torneo en el que la Selección Mexicana ya tiene fecha de debut . Lo cierto es que esta competición mundialista no contará con algunas estrellas a nivel mundial como, por ejemplo, Lamine Yamal, Desiré Doué o Estevao. Por esta razón, un futbolista mexicano se logró colar en el ranking.
Se trata de Obed Vargas, mediocampisa central que juega para el Seattle Sounders de los Estados Unidos. El nacido en Alaska cuenta con un valor de mercado de 8 millones de euros en Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, y ocupa la tercera posición del ranking. Por otro lado, deberás conocer a fondo todo sobre el Mundial Sub-20 previo a su comienzo .
El mediocampista nacionalizado mexicano jugó toda su carrera en Estados Unidos, pues se formó en la academia del Seattle Sounders y del Tacoma Defiance hasta debutar de forma profesional en el año 2021. Desde ese mismo año, Vargas juega en Seattle y se ha convertido en uno de los juveniles con mayor futuro de México. El pasado mes de agosto, Obed cumplió 20 años y ahora jugará el Mundial Sub-20.
📊 Top 20 jugadores más valiosos del Mundial Sub-20— Andres (@Andres25400) September 23, 2025
🇦🇷 Argentina → 7
🇧🇷 Brasil → 4
🇲🇽 México → 4
🇪🇸 España → 3
🇮🇹 Italia → 1
🇺🇸 Estados Unidos → 1
👉 Sudamérica domina con 11 jugadores, seguida por Norteamérica con 5 y Europa con 4. pic.twitter.com/bEHZnJBxL3
Los 5 jugadores más valiosos del Mundial Sub-20 2025
- Pedrinho (Brasil): 12 millones de euros jugando para el Zenit de Rusia
- Jon Martín (España): 8 millones de euros jugando para la Real Sociedad
- Obed Vargas (México): 8 millones de euros jugando para el Seattle Sounders
- Gianluca Prestianni (Argentina): 8 millones de euros jugando para el Benfica
- Julio Soler (Argentina): 8 millones de euros jugando para el Bournemouth.
¿Cuándo es el debut de México en el Mundial Sub-20?
México es una de las candidatas a llegar más lejos en el Mundial Sub-20 y debutará este próximo domingo 28 de septiembre. Se enfrentará a Brasil, campeón del Sudamericano de dicha categoría, y el juego comenzará a las 17:00 horas (Ciudad de México). Será por la primera jornada del Grupo C donde también comparte con España y Marruecos.