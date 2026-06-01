Sudáfrica no gana desde el año pasado: así llega a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana está lista para inaugurar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentando a Sudáfrica, un viejo conocido en escenarios mundialistas; cabe recordar que ambas escuadras también fueron las protagonistas del partido inaugural en la edición de 2010. El próximo 11 de junio, el Estadio Ciudad de México se vestirá de gala para albergar, por tercera ocasión en su historia, el inicio de una Copa Mundial.

Mientras el conjunto tricolor arriba a la cita con una trayectoria sólida en cuanto a resultados recientes, la situación del combinado sudafricano es notablemente distinta y genera incertidumbre.

|Imagen: Instagram / bafanabafanaofficial

¿Cómo llega Sudáfrica al debut ante la selección mexicana?

El panorama para los dirigidos por Hugo Broos es complejo, pues no han logrado sumar una sola victoria en lo que va del 2026. Su último triunfo se remonta a diciembre de 2025, durante la tercera jornada de la Copa Africana de Naciones, donde superaron 3-2 a Zimbabue gracias a un tiro penal convertido por Oswin Appollis al minuto 81.

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Desde entonces, la racha ha sido negativa:



Eliminación continental: En los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, cayeron ante Camerún. A pesar de que Evidence Makgopa descontó al minuto 87 para poner el 2-1 definitivo, la reacción fue insuficiente para evitar la eliminación.

En los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, cayeron ante Camerún. A pesar de que Evidence Makgopa descontó al minuto 87 para poner el 2-1 definitivo, la reacción fue insuficiente para evitar la eliminación. Dificultades en amistosos: Posteriormente, se enfrentaron a Panamá en una serie de dos partidos; el primero culminó en un empate 1-1, mientras que el segundo resultó en una derrota por 2-1 para el cuadro africano.

Posteriormente, se enfrentaron a Panamá en una serie de dos partidos; el primero culminó en un empate 1-1, mientras que el segundo resultó en una derrota por 2-1 para el cuadro africano. Cierre de preparación: Su último ensayo previo a la Copa Mundial fue ante Nicaragua, un encuentro que terminó sin goles. Este empate dejó una sensación de preocupación y dudas sobre el funcionamiento del equipo de cara al debut ante México.

¿A qué hora jugará México vs Sudáfrica?

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 11:30 (hora local), el partido comenzará en punto de las 13:00 horas.

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