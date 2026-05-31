Quién será la figura destacada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según la IA

La Selección Mexicana calienta motores para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Javier Aguirre contará con su debut el 11 de junio ante Sudáfrica. Además de afrontar los compromisos ante la Selección de Corea del Sur y República Checa. En ese sentido, el combinado nacional apunta a ser uno de los favoritos en ser líder del grupo debido a su posición en el Ranking FIFA.

Sin embargo, dentro de la IA de ChatGPT han sorprendido con su predicción sobre quién será la figura destacada del Grupo A. Ya que dentro de su respuesta apostaron por nombrar a Kang-in Lee como el favorito a ser el MVP dentro de la Fase de Grupos. Superando al resto de figuras de la Selección Mexicana, Sudáfrica y República Checa. ¿Por qué la IA decidió elegir al crack surcoreano?

Lee Kang-in|Credito: theKFA / X

¿Quién es Kang-in Lee, el crack del Grupo A que eligió la IA?

A pesar de haber nacido en Corea del Sur, Kang-in Lee apostó por iniciar su carrera en las inferiores del Valencia. Logrando así su debut con el primer equipo en el verano del 2018 a sus 18 años. Su recorrido en España le valió ser fichado por el PSG el 8 de junio del 2023. El mediocampista ofensivo logró consolidarse en el equipo de Luis Enrique al registrar en la presente temporada un total de 4 goles y 5 asistencias en 39 partidos.

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La IA de ChatGPT considera que Kang-in Lee cuenta con el potencial y talento para destacar dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Es el futbolista más creativo del grupo”. Además de argumentar que jugadores desequilibrantes de su calidad pueden determinar partidos tan decisiones como lo serán los del evento mundialista.

Cabe mencionar que dentro de las menciones honoríficas la IA también menciona a Heung-min Son (Corea del Sur), Santiago Gimenez (México) y a Patrick Schick (República Checa). En el caso de Gimenez se considera que puede llegar a ser una sorpresa si el delantero logra entrar en una buena racha goleadora.

