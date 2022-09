Uno de los hombres más rápidos del planeta, fue cortado de la NFL

La NFL podría haberse perdido en la temporada 2022 a uno de los jugadores más rápidos en toda su historia y, posiblemente, al que pudo ser el más veloz de la campaña que inicia este jueves. Se trata de Devon Allen, receptor abierto de los Eagles de Filadelfia, quien antes de intentar llegar al futbol americano profesional se especializaba en atletismo, específicamente en los 110 metros con vallas, disciplina en la que posee el tercer tiempo más rápido en la historia.

En Abril de este año, la franquicia de Filadelfia decidió incorporarlo a sus filas después de que Allen llamó la atención de los scouts de la NFL en pruebas hechas en la Universidad de Oregon, de las cual era parte el ahora jugador. Allen logró un tiempo de 4.35 segundos en un sprint de 40 yardas. Ese hecho impresionó a Eagles y lo invitaron a entrenar con ellos.

El ocho de abril, Devon Allen firmó un contrato estándar para un novato que no fue drafteado por tres años. Este nuevo objetivo comenzó con el pie derecho, ya que pudo anotar durante la pretemporada del equipo de Filadelfia. El 21 de agosto cuando enfrentaron a Cleveland Browns atrapó un pase de 55 yardas para hacer su primer touchdown. Sin embargo, eso no fue suficiente, no pudo superar el corte final y fue asignado a la escuadra de prácticas.

A sus 27 años, Allen ha conseguido ser campeón nacional de los Estados Unidos en tres ocasiones. Además, ha competido en dos ediciones de Juegos Olímpicos: Rio 2016 y Tokyo 2020, en ambas alcanzó las finales. Además su regreso al atletismo es seguro, ya que él mismo especificó que si no llegaba a ser parte del equipo, el siguiente año regresaría a su especialidad.