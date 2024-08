Uriel Antuna revela la razón por la que llegó a Tigres

Tigres volvió a dar un golpe sobre la mesa. El conjunto felino dio uno de los grandes bombazos del Apertura 2024, luego de anunciar la llegada de Uriel Antuna, seleccionado nacional y campeón de goleo del Clausura 2024 con Cruz Azul, donde ha vivido grandes temporadas.

Luego de hacer oficial el fichaje, el ahora exfutbolista de la Máquina, ya está en Monterrey, luego de viajar desde la Ciudad de México, y encontrarse en las primeras horas de miércoles 28 de agosto, con los medios de comunicación, ahí confesó la razón por la que arribó al conjunto regiomontano.

Te puede interesar: ¡Qué no quiere! Santiago Giménez vuelve a rechazar al Nottingham Forest

La razón por la que Uriel Antuna llegó a Tigres

El nuevo jugador de los Tigres habría llegado a la escuadra de Veljko Paunovic para reforzar la salida de Luis Quiñones, futbolista al que los Felinos le agradecieron sus años en la institución a través de sus redes sociales, minutos antes de hacer oficial lo de Antuna.

“Es una institución muy grande, por lo grande que es la afición. Me entusiasma mucho lo que es la afición, los Incomparables, que creo que es la mejor afición de México. Las veces que me tocó venir como rival, la verdad es que se me ponía la piel chinita, y bueno ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me van a entregar”, aseguró en su llegada al aeropuerto de Monterrey.

La decisión de llegar a Tigres🐯



Por esta razón Uriel Antuna es nuevo jugador de los felinos #CompartimosLaEmoción #Tigres #AztecaDeportes pic.twitter.com/YESJB6ghbX — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 28, 2024

Te puede interesar: Jugadores mexicanos que no tienen equipo esta temporada

¿Cuándo podría debutar Uriel Antuna con Tigres?

Ahora, la gran duda de la afición será, cuándo podría debutar su nuevo fichaje. Antuna ha participado en las cinco Jornadas que van del Aperutra 2024 con Cruz Azul, dos de ellas como titular en la Fecha 1 y 5, mientras que en el 2, 3 y 4 entró de cambio. Para este fin de semana, donde los Tigres visitan a los Pumas, ya podría tener minutos, pero será decisión del DT, en caso de que no sea requerido, su debut podría llegar hasta después de la Fecha FIFA, el viernes 13 frente al Atlético San Luis.