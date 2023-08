Uriel Antuna asegura que no cambiará su estilo para cobrar penaltis

Tras cinco jornadas sin victoria y la eliminación en los 16vos de final de la Leagues Cup, las críticas a los futbolistas de Cruz Azul no se hicieron esperar y uno de los blancos principales fue el atacante Uriel Antuna. “El Brujo” fue duramente criticado por su forma de cobrar los penaltis, un estilo que ha mantenido en sus últimas oportunidades desde los once pasos; sin embargo frente a Charlotte FC, Antuna falló y fue señalado tras quedar fuera del certamen.

El atacante cementero volvió a cobrar a su estilo frente a Santos Laguna, lo hizo efectivo y en entrevista exclusiva para Azteca Deportes aseguró que no cambiará su estilo a pesar de las críticas que esto pueda generar.

“Al final como tú dices es un estilo que yo decidí, si la metes eres un crack, si la fallas eres el peor, eso es lo que dice la gente pero yo no lo pienso ni cuando la meto soy un crack, ni cuando la fallo soy el peor, gracias a Dios voy a seguir cobrando los penaltis, igual me podrán criticar o no, pero siempre voy a seguir trabajando, practicando para seguir mejorando ese estilo de tirar penales y no voy a cambiar porque ya tengo rato haciéndolo, cambiarlo de un rato para otro nomás porque fallaste un penal, creo que no sería lo correcto”.

Uriel Antuna nunca supo la razón por la que no fichó con América

La Máquina de Cruz Azul terminó con la racha negativa y consiguió su primer triunfo del torneo el fin de semana al derrotar a Rayados de Monterrey en la Sultana del Norte. La victoria llegó previa a uno de los duelos más importantes de la temporada para el conjunto cementero, frente a las Águilas del América.

Un clásico entre Cruz Azul y América que pudo ser muy diferente para Uriel Antuna quien hace algunos torneos pudo convertirse en jugador de las Águilas y estuvo muy cerca de cerrar su fichaje.

“Sinceramente no sé, no sé qué pasó, un día me dijeron puedes ir, al otro día me dijeron ya no. Entonces no sé exactamente lo que pasó, se manejó más arriba de mí, de mi representante y bueno son cosas que quedaron en el pasado y nada ahorita estoy defendiendo a Cruz Azul, estoy encantado de Cruz Azul, la ciudad me ha tratado muy bien, azul me ha tratado muy bien y cada vez me voy enamorando más de Cruz Azul”, mencionó Uriel Antuna en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado a poco más de un año del catastrófico 7-0 frente a las Águilas del América, el “Brujo” no lo ve como revancha pero si una oportunidad para sobrepasar la mala racha contra un rival importante.

“No sé si revancha, pero es un partido especial siempre se juegan muy intensos, con muchas emociones, los últimos contra el América hemos cometido errores muy puntuales que en esos tipos de partidos cometes errores puntuales y cambia drásticamente el partido. Entonces es lo que nos ha pasado al final de cuentas son circunstancias de fútbol, uno tiene que sobrepasar adversidades y estos últimos partidos esperamos revertir este partido que viene y obviamente América que está jugando muy bien, tiene grandísimos jugadores, sabemos lo que es América pero al final de cuentas nos enfocamos un poquito más en nuestra manera de juego y que vamos de menos a más”, destacó el “Brujo”.

La Máquina de Cruz Azul se prepara en la Noria de cara al duelo de este sábado en contra de las Águilas del América y buscar sumar su segundo triunfo del Apertura 2023.