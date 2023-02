Uriel Antuna advierte a aficionados de Cruz Azul tras triunfo sobre Juárez

Inició la era de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en Cruz Azul con una gran victoria ante el Juárez, en el Estadio Azteca y con el apoyo de la gente. En tan solo nueve días, la Máquina consiguió su tercer triunfo consecutivo y Uriel Antuna fue el héroe del encuentro con un gran gol que le dio la victoria a los celestes.

Con la victoria, Cruz Azul llegó al décimo lugar de la tabla con diez puntos aun con un partido pendiente. Al término del partido, el atacante salió acompañado por el Tuca Ferretti para hablar en conferencia de prensa tras la victoria y le mandó un mensaje a toda la afición Celeste.

Uriel Antuna se animó a explicar cuál fue la motivación y el compromiso que todos los jugadores tomaron para salir de la racha de malos resultados que estaban teniendo y que enfatizó que la institución no lo merecía.

“Tuvimos un comienzo complicado y lo hicimos también por orgullo. Esta institución no se merecía que estuviéramos en el fondo de la tabla, por orgullo y amor propio. Nos comprometimos a salir de este bache”.

Con la llegada de Ferretti, Antuna destacó el aporte que el entrenador tiene para darle a toda la plantilla gracias a sus más de 25 años como entrenador en la Liga MX.

“Era importantísimo por la experiencia que tiene el profe, lo que puede aportar. Es importantísimo ganar para meternos en repechaje. Lo tomamos con mucho compromiso. El profe tiene muchísima experiencia y nos va ayudar a seguir creciendo como equipo. La idea fue la misma que en partidos pasados. En conjunto vamos a tener buenos partidos y haremos algo importante”.

Antuna explica su futuro

Por último, el delantero dejó muy claro que se encuentra totalmente concentrado y comprometido con Cruz Azul y que ya dejó atrás el tema de emigrar al futbol europeo.

“Eso ya le di vuelta a la página. Me debo a Cruz Azul y voy a darle el 100 por ciento. No voy a descansar hasta quedar campeón aquí. Siempre voy a trabajar al máximo, me toque a donde me toque. Estaré a disposición del cuerpo técnico para pelear por cualquier puesto”.

Antes sus declaraciones, Ricardo Ferretti le terminó aplaudiendo al delantero. El ‘Tuca’ no habló en conferencia de prensa.

